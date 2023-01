EKSKLUZIVNO! Ćertić dovodi HOLIVUDSKOG glumca u Beograd: Evo šta radi dok čeka nanogicu, osuđen je zbog OVOGA! (VIDEO)

Uroš Ćertić, najpoznatiji srpski kaskader pričao je o Zadruzi, svojoj presudi, ali je spomenuo i ekskluzivnu vest, a to je da holivudski glumac dolazi u Beograd.

Kaskader je prvo pričao o svojoj svakodnevnici, kao i to kako ga komšije doživljavaju, ali je i ekskluzivno rekao da će u Beograd doći glumac iz Holivuda.

- Treniram, čekam snimanje u Vankuveru koje je u martu. A što se ljudi u kraju tiče, oni me doživljavaju me kao komšiju, to su višedecenijska poznanstva. Spremam dva spota sa producentom i drugarom iz Hrvatske, možda ćemo privatno dovesti jednog holivudskog glumca, čiji je film osvojio Oskara - započeo je Ćertić.

Nakon toga, komentarisao je svoju presudu jer je mahao pištoljem u filijali jedne bake, kao i to da čeka nanogicu.

- U Srbiji nema dovoljno tih GPS aparata, što je dobro, tako da se čeka godinu do godinu i po dana, pa ću u tom periodu biti kod kuće ili ću naći neki posao. U rijaliti program se ne vraćam, bilo je lepo, a sve što sam pričao ispotavilo se tako.

