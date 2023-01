"SVE JE KRENULO PO ZLU" Milica Pavlović preživela dramu zbog nastupa na MAC-U! Pevačica otkrila šta se dogodilo u ARENI

Pevačica Milica Pavlović sinoć je nastupala uoči manifestacije "Music Awards Ceremony" i dobila nagradu za album godine.

foto: Nemanja Nikolić

Naime, pevačica se nakon nastupa oglasila na svom Instagram profilu gde je otkrila detalje drame koje je preživela.

- Moram da podvučem jednu jako važnu stvar - preponosna sam na svoj tim i na ljude koji zajedno sa mnom rade na svemu što dođe do vas! Neverovatni su i sinoć su mi pokazali da i u najstresnijim situacijama umeju da funkcionišu kao da je sve u najboljem redu i daju svoj maksimum! Mislim da sam birala najbolje ljude da stoje uz mene i kada sve krene po zlu… kao što je to bilo prethodne noći. A bilo je stvarno svega. I ne mogu sve da ispišem u jednom postu. Od minimalno vremena da se spremim za nastup, pogrešnih informacija i tajminga, do toga da sam mislila da ću u jednom momentu zajedno sa onim plaštom sa tri metra visine završiti na podu Arene, preko otvorenih rana, katane koja se sve vreme tresla, pa su me na sve to dočekali i izgoreli kadrovi nastupa u prenosu… Zapravo, ništa nije funkcionisalo po planu. Iako smo kompletna ekipa i ja dali sve od sebe da sve bude kako smo planirali, radili, vežbali… i kako ste vi navikli kada sam ja u pitanju… jer, imala samo samo jedan cilj - veliku želju da vam na najspektakularniji način najavim NOVI ALBUM #KUČKETINA. Kad sumiram sve što se dešavalo u prethodnih 24h, deluje mi da sam uspela… jer na kraju, preživela sam sve. Zar ne? - napisala je Milica u objavi.

Podsetimo, pevačica često ističe kako naporno radi i trudi se oko svoje karijere, a ona je jednom prilikom otkrila koja je tajna njenog uspeha.

- Kada me pitaju koja je tajna mog uspeha, odgovor je vrlo jednostavan - svu snagu i energiju uložila sam da budem koncentrisana na sebe, karijeru i svoje projekte. Iz tog razloga, nijednu koleginicu ne doživljavam kao konkurenciju i umem da se radujem tuđim uspesima - kazala je Milica svojevremeno.

Kurir.rs/S.B.

