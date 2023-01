"DEPRESIJA JE URADILA SVOJE" Vuk Mob progovorio o teškom razdoblju! Reper otkrio sa čime se borio, a ovo je rekao o novoj DEVOJCI

Reper Vuk Mob otvorio je dušu i otkrio sa čime se sve borio u prethodnom periodu.

Naime, Vuk je istakao na koji način je uspeo da prevaziđe probleme i ko mu je u tome najviše pomogao.

- Sastavilo me je sve i svašta. Ostao sam bez oca, bez žene, bez deteta, ne znam koji čovek bi nakon toga mogao da nastavi najnormalnije život. Sve me je pogodilo, ali evo, vraćam se polako. Pesma koja mi sada izlazi je posvećena mom pokojnom ocu, što će se videti i u spotu. Bez njega ne bih bio ovde gde sam danas. Kada sam video spot, plakao sam kao kiša sat vremena, ali navikava se čovek na sve - rekao je Vuk, pa se osvrnuo na to kako se snalazi u ulozi oca:

- Ja i moja Teona smo najbolji prijatelji, družimo se, svađamo se, bijemo se, tj. ona bija mene. Nasledila je manjak živaca, lokne, sad se to meni ne vidi i obrve koje su spuštene nadole. Ne bih voleo da ona bude lakog morala kao što sam ja bio. Izuzetno sam emotivan, onaj ko kaže da nije, laže. Najviše sam slab na moju ćerkicu, ona me je spasila - istakao je reper.

Nedavno se digla velika prašina oko njegove kilaže, a Vuk kaže da su mu treninzi pomogli da se uzdigne iz depresije.

- Smršao sam osam kila, ali sam ih vrati u vidu mišićne mase. Šta da kažem, depresija je uradila svoje! Osetio sam da me je ceo svet zapostavio, i tako sam ja zapostavio samog sebe. Jednog jutra sam ustao i rekao: "To je to". Trening mi je dosta pomogao, ujutru teretana, uveče boks, tako izbacujem sve iz sebe. Jak sam kao konj. Nema nove ljubavi, za sad mi je najbitnija Teona, za devojke ima vremena - kazao je Vuk.

