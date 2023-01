OVO JE PRAVI RAZLOG TUČE SESTARA ARADINOVIĆ Ljubomora, PRETNJE, zavist! Indi izvukla DEBLJI KRAJ a onda pala i PSOVKA na albanskom

Pevačice Indira i Edita Aradinović žestoko su se potukle usred bela dana i pesnicama dokazale da iz sestrinske ljubavi vrlo lako može da se izrodi brutalno nasilje, a razlog njihovog sukoba su pretnje koje je Indi upućivala mlađoj sestri.

Nesuglasice među sestrama navodno su počele su zbog poslovnih saradnika, a nastavile su se nizom gnusnih uvreda koje je Indi svakodnevno upućivala mlađoj sestri po pitanju njenog ljubavnog života.

- Edita je doživela vrtoglavi uspeh čim je započela solo karijeru, a to je bilo sasvim dovoljno da izazove ljubomoru kod Indi, čija se karijera godinama nije pomerala sa mrtve tačke. Umesto da se sama založi za sebe, Indi je očekivala da je sestra poveže sa njenim saradnicima i da će joj proslediti pesme koje se njoj nisu dopadale, ali to se nije dešavalo. U proteklih pet godina njihov odnos je zbog toga bio turbulentan, a sestre su se često javno peckale i prozivale, a čak su se i blokirale na društvenim mrežama - kaže izvor, i objašnjava da su Indi i Edita bezuspešno pokušavale da razreše svoj odnos.

- Umesto da na miru sednu i pričaju o svemu, Aradinovićeve su javno iznosile da nisu u dobrim odnosima. Indira je Editu u jednom trenutku javno nazvala i lažnom sestrom, a redovno ju je prozivala kod članova porodice, pevača i saradnika. Edita je, s druge trane, više puta pokušala da je smiri, hvalila ju je u javnosti i promovisala njene buduće projekte, ali to nije bilo dovoljno za prestanak sukoba - priča izvor, i navodi da je do brutalne tuče došlo upravo zbog Indirinih pretnji da će javno razotkriti sve Editine tajne.

- To što nijedna nova pesma koju je Indi objavila nije doživela veliki uspeh dok su pesme njene sestre imale milionske preglede dodatno je pogoršalo situaciju. Kako nije mogla poslovno da joj našteti, Indi je zapretila sestri da će javnosti ispričati sve što zna o njenom privatnom životu, ali i objaviti fotografije i prepiske koje dokazuju s kim je i kada bila u vezama. To je bila kap koja je prelila čašu za Editu, koja se mesecima borila sa sestrinim agresivnim fazama - tvrdi izvor, i otkriva da je upravo to razlog zbog kog je mlađa Aradinovićeva otela sestri telefon i fizički je povredila.

- Tog dana Edita je bila kod majke Florije, a Indi je naknadno stigla. Odmah su se posvađale jer je Indi rekla Editi da neće da je vidi u porodičnom stanu. Verbalni sukob ubrzo se pretvorio u obračun jer se Indi zaklela da će medijski da uništi sestru, uzevši svoj telefon uz pretnju da će istog trenutka nazvati sve svoje kontakte iz medija. Editi je pukao film i krenula je da joj otima telefon, a okršaj se nastavio u dvorištu. Iako pokušavaju da zataškaju svoj loš odnos, Indirina ljubomora prema Editi nikada neće proći i pitanje je dana kada će se fizičko nasilje ponoviti. U celoj situaciji najviše ispašta njihova majka jer ovakve tuče godinama gleda i strepi da će se jednog dana završiti kobno - tvrdi izvor za Alo!

Edita psovala na albanskom I dok je Indira kratko poručila da neće komentarisati tuču sa sestrom, Edita je najpre pokušala da kroz šalu ublaži skandal. - Smarate ako mislite da ćemo ona i ja davati izjave. Možda se ponovo pobijemo valjano, na ovom snimku smo kao pijanice ispred supermarketa. Ko hoće da gleda našu pravu tuču neka uplati 30 dinara. Danas se bijemo, sutra se volimo, sve je u najboljem redu - rekla je pevačica na Instagramu u pokušaju da se našali na skandaloznu situaciju, a potom je uputila psovku na albanskom jeziku. - Dušmani, j**em vam majku - izgovorila je Edita na albanskom.

Edita: Bijemo se jednom mesečno Pre nešto manje od godinu dana Edita je i javno priznala da im fizičko nasilje nije strano, te da se redovno potuku. - Svakog meseca se po jednom pobijemo, u zavisnosti od okolnosti. Sada smo dobre, ali seljanka i dalje neće da me odblokira na Instagramu. Kaže da će to da uradi kada zaslužim - rekla je pop zvezda tada za domaće medije, a kako je izgledao njihov obračun koji se odigrao nasred ulice možete pogledati u videu iznad.

