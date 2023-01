MUŠKE PROSTITUTKE U SRBIJI ZARAĐUJU ZA NOĆ I DO 6.000 EVRA! Debata uživo: Evo ko su ONI i koje dame koriste njihove USLUGE!

Nije tajna da se i pripadnice nežnijeg pola odlučuju da angažuju muškarca kome plaćaju za intimne usluge.

Naime, mnogo se priča koliko muškarci plaćaju za usluge prostitutki, a nije tajna i da žene neretko angažuju mlade muškarce koje im ispunjavaju razne fantazije za novac. Ko su "korisnice žigola" u Srbiji i koliko novca ovi muškarci zarađuju, govorili su Aleksa Marković novinar i striper Dejan Nestorović u "Novom jutru" kod Jovane Jeremić. Oni su raspravljali o tome da žigolo može da zaradi i do 6.000 evra za noć.

foto: Printscreen Novo jutro

- Korisnice žigola ili muških prositutki su starije dame, obilaze turističke destinacije, Egipat, Turska, kako bi našle emotivnog partnera - rekao je novinar Aleksa Marković i dodao:

- U Egiptu niko ne može da uđe sa strane u hotel, to je turistička zona, da biste dobili to što tražite morate da izađete u grad ili bivate upućeni na animatore u hotelu koji to rade za bakšiš.

foto: Printscreen Novo jutro

Striper Dejan Nestrović kaže da se bavi ovom temom od 2012. godine, navodeći da je to nekada bio fenomen, a danas je to trend.

- Mnoge uspešne žene iznajmljuju poslovnu pratnju. Gde one to nalaze? Svaka očekuje od muškarca nešto posebno, a šta nude muškarci na Balkanu? Standard. Od 45 godina je muškarac debeo, masan… nikakav. Većina žena traži sigurnost i zbog toga ulaze u brak, nisu samostalne. Ove što plaćaju su samostalne. U braku su nezadovoljne. Traže mladog uspešnog muškarca. Naći će ga u teretani, na Instagramu, a naći će ga i u komšiluku. Suprug najčešće finansira njega, a ne zna. Veliki broj muškaraca zadovoljava te žene, u inostranstvu se to naziva žigolo. Nekad su to bili modeli, danas su to fitnes treneri - rekao je Nestorović.

foto: PRINTSCREEN NOVO JUTRO

Sudbina žigola On živi lagodno, on nema samo jednu gospođu nego više, ima prosek godina od 23 do 28, našao je lak način finansijske zarade. On kad reši da uđe u brak nađe tatinu ćerku, ne mora da izgleda lepo, ona ima kafić, poslastičarnicu, građevinsku firmu, posle on priča "to je moja firma", rekao je Nestorović u Jutarnjem programu na Tv Pink.

Kurir.rs/Mondo

Bonus video:

00:12 Jovana Jeremić đuska na nastupu Ace Lukasa