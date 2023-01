"DOK JE BILO STRASTI, BILA SAM TU" Zlata Petrović progovorila o DUGIM vezama u kojima je bila: Bila sam hrabra! Otvorila dušu

Pevačica Zlata Petrović ne priča puno o privatnom životu a sada je uživo u emisiji ispričala kakva iskustva je imala u ranijim vezama.

Naime, na temu muško - ženskih odnosa Zlata je prokomentarisala sledeće:

- Ne znam da li da kažem za sebe da sam kukavica ili hrabra žena, pre bih rekla da sam hrabra, ja sam bila u svojim vezama pet, šest godina, to je bio limit. Kad više nije odgovaralo, razišli smo se. Ništa nisam trpela, toga nikad nije bilo ni prevara, sa moje strane, nikada, a ni za drugu stranu ne znam. Za mene to ne postoji. Dok je bilo strasti ja sam bila tu, mene je samo strast držala. Ne znam za žene koje žive 20, 30 godina, ja to nisam dočekala - rekla je Zlata u emisiji "Magazin In".

- Trpeti ne, ali ugađati svom muškarcu, uvek da, mislim da to treba da postoji, i muškarac prema ženi i žena prema muškarcu - nadovezala se Kaja.

