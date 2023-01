"JA SAM VIŠE VEROVAO U NJU" Dejan Matić otkrio koji HIT je snimio umesto Saleta a za ovu pesmu kaže da je njegova AUTOBIOGRAFSKA

Pevač Dejan Matić otkrio je u emisiji koju pesmu je snimio umesto njegovog brata Saše Matića.

Naime, pevač je istakao koja pesma mu je obeležila karijeru kao autobiografska.

- To je pesma koja je baš meni autobiografska, to je pesma "Ona je moja". Terali su me na jednoj veridbi da pričam viceve - rekao je Dejan.

Potom je pevač otkrio koju pesmu je Saša odbio a on ju je na kraju "preuzeo" i snimio.

- Moj Sale je odbio pesmu "Niko i neko". Možda sam zato i verovao u nju, šalim se. Uopšte nije bilo planirano. Ja sam čuo pesmu i rekao to je to. Da sam planirao sigurno ne bi tako bilo. Pesma je bila na Grandovom festivalu, sem što je prošla u finale nijednu nagradu nije osvojila, ali ja sam i tad verovao u tu pesmu - ispričao je Dejan u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

