"OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB" Ana sprema BRUTALNU osvetu Zvezdanu, ljubavnici dala BRUKA nadimak, a ovakav je život imala s Slavnićem

Ana Ćurčić otvorila je dušu o svemu što je u proteklom periodu preživljavala zbog Zvezdana Slavnića.

- Voli te on(Zvezdan kao Boga) - rekla je Maja.

- Ne voli taj nikog, voli samo sebe. Znam da vi imate nameru da mu pomognete, tešite ga, ali meni to ne treba. Najmanje je problem Helgica (Anđela). Znam da nisi razmišljala o Janjuševoj ženi - kazala je Ana.

- Janjuš je uvek govorio: "J**iga, desilo se!" - kazala je Maja. To ne može da bude opravdanje, jer je on moj život totalno s**bao. Ako ti kažem da nisam mislila da ću ući ovde, onda ti je sve jasna. Ovo su potezi očajnika. Sam pao, sam se ubio. Nek se nosi sam sa tim što mi je radio. Nije mali, neka pogleda istinu u lice. Ja mogu da trpim trideset godina, kad ja presečem, onda nema vraćanja. Sa prvim momomkom nisam zalupila d**etom vrata, sa bivšim mužem se nisam svađala. Sudija nam je rekla da je to ljudski razvod, i da želi da svaki izgleda tako. Zvezdan je treća osoba koju sam volela. Amortizeri kad je on pitanju više ne postoje. On ne može da prodaje priče da smo se izlizali, može, ali samo Helgi. Godinama sam manipulisana. Ne želim više da ga vaspitavam, ne pada mi na pamet. On da priča kako ja da se ponašam prema ljudima. Neću plesati kako on igra. To me više ne zanima - rekla je Ana.

- U vaš odnos niko ne treba da se meša - dodala je Maja.

- Naravno, sve je ovo život. Ja sam njegov prijatelj bila... Ne mogu više ni da govorim. Nisam ovde došla da bih peglala priču. Oko za oko, zub za zub. Mene niko nije izdao kao on. Prvi momak me je podržao kad je čuo da ulazim ovde, kao i moj bivši muž. Ne verujem da će on mene moću da pozove u bilo koje doba dana i doću. On neka šalta Helgu od jutra do mraka. Ne stidim se sebe, svi smo mi polupani - rekla je Ana.

