OBISTINILA SE MOKINA PREDVIĐANJA SUROVIH SCENA: Nakon Aninog ulaska Zvezdan je sve porazbijao, a SADA SLEDI ONO NAJGORE (VIDEO)

Ana Ćurčić, bivša nevenčana supruga zadrugara Zvezdana Slavnića, sinoć je imala žestok okršaj u kome je on iz sve snage pred njom zalupio dvoje vrata i krenuoda je prati po imanju, što ju je uplašilo do te mere da je tražila zaštitu obezbeđenja.

Zvezdan je, nakon što mu je Ana rekla šta misli o njegovom ponašanju, pobesneo i počeo mahnito da šeta po kući, da bi došao do pušionice gde je stajala Ana i ispred njenog nosa iz sve snage zalupio vrata.

Ćurčićeva je zbog toga izašla iz Bele kuće, a on je išao iza nje, a onda opet, još jače zalupio vrata iza nje. To mu nije bilo dovoljno, pa je pesnicama počeo da udara po staklu.

foto: Nemanja Nikolić

Zoran Moka Slavnić gostovao je u emisiji Sceniranje gde je predvideo scenarije koji se mogu desiti nakon Aninog ulaska.

- Brine me Zvezdan, dobiću nevrni slom. Postoje dva scenarija. Prvi katastrofalni scenario je da on hoće odmah da izađe, oni mu ne daju i on će sve da razbije. To ne može da traje beskonačno uhapsiće ga i on će da izađe. Drugi koji bih ja priželjkivao, da on kaže izvoli Ani, sada budi dasa, jer bi tvoj tata to urasdio. On se plaši sebe, nikad se nisam plašio protivnika, zato se povlačimo. Slavnići ne varaju Slavnići menjaju - rekao je Moka i dodao:

- Bio bi džek da ostane. Ako on izađe, ona nema šta da traži unutra, samo je interesantno dok su njih dvoje. Još više ću biti tužan jer garantujem da Anđela izlazi iste sekunde, jer ona je to shvatila da je blam i sramota što je bila sa čovekom. To će biti surove scene da porazbija sve, sve će da demolira. Kratak fitilj, e pa dečko onda se ne ulazi. Posle onoga nema kajanja, sve to ja prihvatim.

