GLEDAO SAM S*KS, IZABRAO BIH ANĐELU ZA SEBE BEZ DVOUMLJENJA! Moka ostavio voditeljku bez teksta: ODVALIO BIH NJENE RODITELJE

Zoran Moka Slavnić gostovao je u emisiji Sceniranje svog sina Zvezdana Slavnića koji je aktuelni učesnik rijalitija "Zadruga", ali i njegove "velike ljubavi" Anđele Đuričić koja je u žiži javnosti.

Naime, najpre se dotakao same izjave njenih roditelja koji nisu baš srećni njenim postupcima u rijalitiju.

- Meni je strašno bolno to što on radi. Pet puta sam plakao zbog Anđele. Anđeline roditelje bih odvalio da se ne slažem sa njima. Ja sam samo rekao da budu srećni zbog nje same, a koji bi to roditelji, inače, poželeli Zvezdana za zeta - naveo je Moka.

foto: Nemanja Nikolić

Potom joj je poslao poruku.

- Vrlo prosto i sažeto, nemoj više da se braniš, ništa nisi uradila zbog onoga prošle godine. Pod broj jedna slobodna si, kliknuo ti i srećna si. Nemoj više da mi širiš. Gledao sam seks i teško mi je. Ja bih se ubio da mi je ćerka u rijalitiju. To su neprijatne scene, zato ja roditeljima od Anđele ne bih ništa zamerio. Ja je branim jer vidite da je srećna, mi ne znamo da je širila noge - istakao je Moka.

06:41 GLEDAO SAM SEKS, IZABRAO BIH ANĐELU ZA SEBE BEZ DVOUMLJENJA! Moka ostavio voditeljku bez teksta: ODVALIO BIH NJENE RODITELJE

Voditeljka Ljiljana Stanišić je potom upitala Moku, da je na Zvezdanovom mestu koju devojku bi izabrao.

- Da moram od te tri da biram koju bih izabrao za sebe? Anđelu bih izabrao bez dvoumljena. Maja je lucidna i toliko je otvorena, ali radi takve pizdajrije. Najzgodnija je Aleks, a Anđela je mila i draga - rekao je Moka.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs