KOLIKO JE TEŽAK ŽIVOT SPONZORUŠA? Sejranić: Ne znam da li su srećne, ali dobre cipele te oraspolože! Petrović: Volim ambiciozne!

Nekada smo o spozorušama mogli da slušamo samo priče i da zamišljamo kako izgledaju, pojavom društvenih mreža one su doživele ekspanziju, a svojim fotografijama, sve više mame bogate muskšarce koji će finansirati njihov život na visokoj nozi.

Koliko je tesko biti danas sponzorusa na Balkanu kada je konkurencija prevelika, a kako je biti bogati mladic na stalnoj meti istih, pričali su sledeći gosti, u jutarnjem programu Redakcija:

Biljana Petrović, influenserka, Irma Sejranić, bivša rijaliti učesnica i Nikola Keljanović Kelja, poznatiji kao "Ćaletov sin".

Razgovor je započela Sejranić, izjavom da moraš da budeš sponzoruša danas da bi znala kakva je konkurencija.

foto: Kurir tv

- Sve te sponzoruše koje nose taj epitet ponosno i časno imaju partnere i ozbiljno profitiraju u svemu. Meni tu nije jasno kako one njih nađu. Uglavnom je to društvena mreža, ili vani u izlascima, u restoranima, u klubovima. Sigurno se raspitaju gde treba da izađu, a, evo, i ja sad razmišljam da krenem da izlazim ...- rekla je i nazvala sponzoruše srećnicama.

- Kako te ribe nađu frajere, nije mi jasno. Vidimo kako su one srećne, one tako izgledaju. Kad se malo bolje zagledaš možda neko nije srećan do te mere, ali dobre cipele svakog oraspolože - primetila je Sejranić.

Pozadinu životnih priča sponzoruša nazvala je drugačijom od one površne koje možemo videti na društvenim mrežama.

- Pozadina je skroz drugačija. Pitam se šta se tu desi da ti kreneš sve da gledaš materijalno. Nemam, ipak ništa protiv, sve bolje prolaze od nas. - rekla je Irma.

Razgovoru se priključila Petrović, koja je prokomentarisala video snimak kojim se ova influenserka istakla na društvenim mrežama.

foto: Kurir tv

Reč je o video snimku u kojem Petrović sa drugaricom ocenjuje muškarce prema njegovom budžetu i situiranošću.

- Mi smo to napravile da bude, kao, fora, ali ovo za auto, ne mislim, ali bih volela da dečko vozi auto kao što je moj, možda i bolji. Ako gledamo, lupam, i na visinu, to je najpovršnije, možda treba da gledamo i na novac i uspeh, da tako kažem. Nisu ključne pare, ali da ima neke ambicije, da - rekla je Petrović.

Na njen komentar "skočila" je Sejranić.

- Znači tebi muškarac, što ima više love, odmah ima veću šansu?- upitala je.

- Nema veću šansu, ali volela bih da imam ambicioznog muškarca pored sebe. Ne očekujem da mi on nešto pruži, nego da se međusobno pratimo - odgovorila je.

U studiju se pridružio Kelja, poznatiji kao "Ćaletov sin", uz komentar da jako teško ustaje ujutru, pa zato kasni.

foto: Kurir tv

Na pitanje voditeljke da li je teško biti bogati momak iz kraja, na meti sponzoruša, on je odgovorio:

- Ja nisam na meti sponzoruša, ja sam na meti svih devojaka. Nije teško dok imam para, a kad ne bude para, hvataću na šarm - rekao je.

Sejranić ga je odmah eksplozivno pitala čime se njegove devojke bave i da li je i dalje u vezi.

- Ne znam čime se bave. Nije to sad zanimanje i to. Nismo više u vezi, raskinuli smo. Neću da ulazim u svoj ljubavni život, pusti me, bre! - rekao je i ipak odgovorio:

- Raskinuo sam zato što mi je bilo dosadno.

Sejranić je "preuzela" ulogu voditeljke sledećim pitanjem:

- Da li su te osobe bile sponzoruše? Je l' i tvoja petogodišnja devojka bila sponzoruša, zanima me da li je i ona volela novac? - upitala je ona.

- Jeste valjda, šta znam. Pitate me neka pitanja, a utisak mi je da me boli uvo, ne zanima me - odgovorio je Kelja.

Sejranić je upečatljivo odgovorila da, nisu samo devojke sponzoruše, nego, ima i muškaraca "sponzoruša".

Kelja je nazvao svoj život i sjaj i raskoš svog života na društvenim mrežama- marketingom, dok je Petrović dala malo drugačije mišljenje.

- Ljudi vole da gledaju ono što nemaju. Meni je na primer, zanimljivije da gledam da neka devojka otvara otvara 5 Guči torbi nego G7, koji imam i ja. U većini slučajeva je mlađa devojka sa starijim muškarcem i oboje imaju tu neku uzajamnu korist - rekla je Petrović.

Na koji način devojke dođu do bogataša, glasilo je pitanje voditeljke, a razgovor je završio Kelja, odgovorom:

- A, bre ljudi, šta vi mislite da sam ja ovde, neki majmun, koji ne može da ima normalnu devojku. Prilaze svakakve, bez interesa, ne piše meni na čelu majmun, da mi prilaze, pa da ja njih plaćam - rekao je.

- Mene bi tvoje oči najviše privukle - primetila je Sejranić.

