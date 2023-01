ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Melin muž imao još jednu ženu, Don se naljutio na Najveću! A evo šta se dešava sa KOLAČIĆEM

Zdravo, dragi moji, znam da vam se prošlonedeljna kolumna dopala, čitala sam komentare i vidim da dosta vas pogađa ko su likovi o kojima pišem.

Nadam se da će tako biti i ovaj put.

Počeću ovu kolumnu osvrtom na skandal koji je Sestra napravila. Ako se sećate, ja sam još prošle godine otkrila da se mala upetljala u svašta nešto i da to neće moći dugo da se krije. Naravno, bila sam u pravu. Kad je Starija čula čime se bavi Sestra, rešila je da je spreči u tome da još više upadne u mulj, pa je ova poludela i skočila na nju da je bije. Ostatak ste i sami videli.

Mela i dalje glumi nevinašce i kako je najpoštenija na estradi, a naravno, daleko je od toga. Njena je sreća što nikad nije bila zanimljiva medijima, pa se niko nikad nije bavio pikanterijama iz njenog života, ali ja sam saznala neke stvari. Na primer, bilo mi je odvratno kad sam čula da je njen muž, u vreme kad je bio vrlo moćan, osim nje imao još jednu ženu. Ona je živela u drugoj kući i s njom je imao dvoje dece. Mela o tome nikad ne priča. Baš mi je čudno da se to nikad nije saznalo, a moji izvori su prilično pouzdani.

Izgleda da je Don ljut na Najveću, zavrnula ga je za neki posao i on to nikako ne može da joj oprosti. Kako sam čula, plan je bio da ona uloži pare u investiciju zajedno s Donom, što mu je i sama obećala. Kad je došao red da se daju pare, Najveća je svom vernom saradniku rekla da ipak neće da se bavi tim poslom i da se povlači iz priče. Onda je Don morao da pokrije ostatak investicije svojim novcem, ali negde je očigledno zapelo, jer je posao doživeo fijasko. Sad on krivi Najveću za taj sunovrat i neće nikakav kontakt s njom, iako, čini mi se, ona nema veze s tim. Valjda mu je lakše da za svoje greške nekog drugog okrivi.

Kolačić je opet u finansijskim problemima. Navodno, kako mi kažu moji izvori, stanodavac joj je otkazao najam jer mu duguje dve kirije. Gde će sad da živi, ni sama ne zna, ali očajna je jer nema posla kao ranije. Možda će morati da se opet seli u drugu državu, kao pre nekoliko godina.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

