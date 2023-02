ANĐELA NE PRESTAJE DA SE PONIŽAVA! Nakon što joj je Zvezdan jasno stavio do znanja da je KRAJ ona mu POSTAVILA ŠOK PITANJE

Anđela Đuričić ne može da se pomiri sa činjenicom da ju je Zvezdan Slavnić, čovek zbog kojeg je pogazila sve moralne principe, preko noći ostavio kada je ugledao bivšu nevenčanu suprugu.

Zvezdan Slavnić je otišao do izolacije i počeo zanimljiv razgovor sa Anđelom Đuričić.

- Čula sam da me ostavljaš, a ja sam se povukla, kao što vidiš. Čujem mnoge stvari koje ti kažeš, ne znam da li je istina ili ne. Meni je stalo do tebe, ali neću da ti stvaram pritisak. Šokirala sam se kada sam videla šta je bilo u sobi, ali ništa nisam rekla. Neću da pravim problem, ono što sam ti napisala to i mislim. Mnogo mi je stalo do tebe, ali to ne znači da ću da idem po kući i da te vučem za rukav. Probaću da razumem ovu situaciju, ti treba prvo da rešiš neke stvari koje si mislio da si rešio, a možda nisi. Volela bih kada budeš znao gde je moje mesto u tvom životu da mi kažeš - rekla je Anđela.

- Ja te pitam i da odlučim i ne biće napolju, a siguran sam da ovde neću doneti nikakvu odluku - rekao je Zvezdan.

- Ali kažeš mi da znam, ali trenutno da mi kažeš - obasnila mu je Anđela.

- Meni je u glavi da ne dozvolim da njeno zdravlje bude još gore. Ja ako se povučem i pozovem te sve će ostati kao što je bilo, osim ako se ne pomirim sa njom. Znam kroz šta je prošla i želim da joj bude ok - rekao je Zvezdan.

- Ukoliko želiš da se pomiriš i da se kaješ, ja neću da se mešam - rekla je Anđela.

- To nema nikakve veze sa time - dodao je Zvezdan.

- To je normalno! Bio bi monstrum da se ne kaješ. Meni se to desilo sa tobom, ne znam šta da ti kažem više. Ja neću ništa sada ovde da uradim pred njom iz poštovanja. Ako je moje i tvoje tako, ja neću pokazati to ovde - nastavio je Zvezdan.

- Moraš meni reći, ja sam zaslužila da znam - molila ga je Anđela.

- Prihvatam ako odlučim ranije, reći ću ti. - rekao je Zvezdan.

- Reci šta ti odgovara ja ću sve to da ispoštujem. Ja nisam komunicirala ranije ni sa kim ,ali ja ću da se vratim svome životu kao pre tebe. Da komuniciram sa ljudima - dodala je Anđela.

- Drago mi je da si dobila tu potrebu - rekao je Zvezdan.

- Družiću se, zezaću se, da ne budem pogrešno shvaćena - rekla mu je Anđela.

- Apsolutno, tvoje je pravo - potvrdio je Zvezdan.

- Dođi vamo, hajde - zvala ga je Anđela.

