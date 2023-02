ANĐELKA PRPIĆ SE LJUBI S BUDUĆIM MUŽEM! U uskoj haljini istakla TRUDNIČKI stomak, nesuđeni kum njenog BIVŠEG nije skidao osmeh

Veliki skandal je prodrmao javnu scenu kada se saznalo da je glumica Anđelka Prpić ostala trudna sa najboljim drugom bivšeg muža Darija.

Glumica se sa svojim izabranikom se prvi put pojavila u javnosti otkako se saznalo da su u emotivnoj vezi. Naime, Anđelka je na jedan gradski događaj došla vidno raspoložena i nasmejana u pratnji svog budućeg supruga.

1 / 7 Foto: Ata Images

Anđelka se od svog bivšeg supruga Daria Prpića zvanično razvela pre dve godine, a potom su je povezivali i sa biznismenom Srđanom Stojanovićem.

Inače, njen otac je u jednoj emisiji otkrio detalje iz života glumice o kojima se danima bruji.

foto: Ata images

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - kaže iskreno Anđelkin otac Predrag Stević.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:18 Ovako se Anđelka Prpić hrani u trudnoći