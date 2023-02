DRUGARICA OTKRIVA MRAČNE TAJNE ANE I ZVEZDANA: Zvezdan zlostavljao ljubavnicu, ona zvala Anu da je spase! DETALJI BURNE VEZE

Zvezdan Slavnić je zlostavljao ljubavnicu, a ona je zvala Anu da je spasi, otkriva za najbolja drugarica fitnes instruktorke Milena Kačavenda! Ona je rešila da za otkrije sve mračne tajne iz odnosa Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića, koji prethodnih dana intrigira celu javnost. Milena kaže da je sin Moke Slavnića godinama tukao suprugu, ali da je maltretirao i ljubavnicu!

Izneće sve tajne - Ana svašta ima da ispriča o Zvezdanu, ali kad za to dođe vreme. Postoje strašne stvari, koje će šokirati naciju, ali dogovor je da ona prva započne tu temu u "Zadruzi". Jedna od stvari o kojoj će uskoro progovoriti jeste i to kako je spasavala Zvezdanovu ljubavnicu od njega - započinje priču Milena i objašnjava kako je došlo do takve situacije.

- Verovali smo da Zvezdan ne bi prevario Anu po cenu života! Tako se predstavljao. E onda joj se javila žena koja se našla u teškoj situaciji i nije znala kome da se obrati za pomoć. Pozvala je Anu, rekla joj da je sa Zvezdanom u vezi i da je on zlostavlja! Nije znala šta da radi! Ana joj je pomogla. Našla se s njom, razgovarala, savetovala je šta da radi i kako da se iščupa iz tog odnosa. Pomogla joj je iako je bila s njenim mužem! U celu priču su se uključili i neki ljudi iz grada, koji su zvali Zvezdana i skrenuli mu pažnju da tu ženu ostavi na miru. Eto, toliko je Ana dobar čovek.

Na pitanje zbog čega Ćurčićeva nije tada ostavila Slavnića odgovara: - Zato što je plakao, puzao pred njom i ubrzo bio uhapšen. Otišao je u Švajcarsku da radi, Ana nije ni slutila da će opet krenuti krivim putem. Uhvaćen je u pljački, završio u zatvoru i prevara je pala u drugi plan. Nju sve to i dalje boli.

Osim prema ljubavnici, Zvezdan je bio nasilan i prema ženi! - Tukao je Anu svaki put kad se ne bi složila s njegovim mišljenjem. Jedina sam smela da uđem u njihov stan i da kažem: "E sad Ana i ja idemo" i da je izvučem iz toga. On je psihički nestabilan, stalno je pravio scene, i to mnogo gore nego u "Zadruzi". Lomio je stvari preda mnom! Otvarao je prozore da skače, ali, naravno, nikad nije skočio. Ana je stan renovirala milion puta jer bi ga on uništio od besa. Pričale smo o tome kako će ubuduće s njim, pa i posle rijalitija. Rekla sam joj da će da okrene policiju i da ga prijavi! - priča Milena i dodaje da je Ana morala da radi sve kako joj on kaže:

- Gledala sam ga kako Anđeli Đuričić drži monologe kao što je i Ani! Dešavalo se da dođem, a on sedi i drži joj predavanje od šest sati. Niko ništa nije smeo da mu kaže! On je narcisoidni sociopata!

Rešila ga se

Kačavenda otkriva i da Slavnić godinama pije psihijatrijske lekove zbog naglih promena raspoloženja, ali odbija da ide na lečenje:

- Zvezdan je na terapiji, ali nikad nije išao na razgovore kod psihijatra. Mora da ide! Ni Ani nije dozvoljavao da ode. Uvek bi je pitao: "A šta priča taj psihijatar?! Je l' te tera da me ostaviš?!" Milena zaključuje da njena drugarica treba da bude srećna što se rešila čoveka koji ju je pola života lagao:

- Saznala je mnoge stvari koje joj je radio iza leđa. Treba da bude zahvalna Bogu što ga se rešila! Nikad ga ne bi ostavila da se ovo nije desilo.