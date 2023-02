"PRIČALI SMO NJEGOVA SUPRUGA, ON I JA!" Zlata Petrović detaljnije o Pejinoj operaciji: OVO OČEKUJE OD POZNATOG VODITELJA (VIDEO)

Zlata Petrović je pričala o operaciji koju očekuje njen bivši muž, poznati voditelj Zoran Pejić Peja.

Pevačica je gostovala u "Pulsu Srbije" kod Ivana Gajića, kada se, između ostalog, dotakla i škatljive teme o svom bivšem mužu.

Prvo je rekla da je on jak čovek, i da je pitanje da li će mu staviti bajpas ili stent.

- Hvala Bogu on je super. Jak je čovek. Bile su konsultacije mesec dana, pa smo njegova supruga, on i ja pričali o tome. Njegova majka se baš sekira. Nećemo ni dete da preopterećujemo. U suštini, bilo je pitanje da li će bajpas ili stent, a to će vam Peja reći kada izađe. Sve će se lepo završiti, pa će morati malo život da dovede u red.

Podsetimo, Peja će biti operisan nakon problema sa srcem koje ima. Na njegovo zdravstveno stanje, kako se piše, najviše je uticalo često putovanje po Evropi zbog prirode njegovog posla.

