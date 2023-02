ZLATA SE SLOMILA PRED KAMERAMA KURIRA: Suze samo liju! Mlađi sin napravio veliko iznenađenje NIKO NIJE OSTAO RAVNODUŠAN (VIDEO)

Zlata Petrović gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u Pulsu Srbije gde se dotakla mnogih znaimljivosti iz svog života.

U toku svog razgovora voditelj je najavio jedno uključenje koju je Zlatu ostavilo u šoku. Naime, njen mlađi sin Jovan Pejić bio je veliko iznenađenje emisije. On je tom prilikom otkrio koliko mu znači njegova majka.

- Moja majka reaguje bolje na pozitivnije stvari nego ja sam. Nesumnjam da je iznenađena i pozdrav za nju i za Ivana. Ona je žena, majka, kraljica. Čak i kada nešto u životu pogrešim ona me izvede na pravi put. Smatram da je ona stvarno emotivna majka i voleo bih da imam takvu ženu sutra, da nauči moje dete sve ono što je moja majka mene - rekao je Jovan.

1 / 4 Foto: Kurir televizija

Reči su bile toliko dirljive da se Zlata slomila i briznula u plač.

- Trenutno još nisam našao devojku koja bi pre svega mogla da pokrije te neke moje kriterijume. Moja majka je jedna stvarno jaka žena, a mi muškarci se plašimo malo tih jakih žena. Ona se jako namučila u životu, pa izbog nas. Stvarno je lav od čoveka. Ona zna da bude temperamentna, mada to je ta emocija. Ko nije temperamentnan nema te emocije u sebi - rekao je Jovan.

07:38 ZLATA SE SLOMILA PRED KAMERAMA KURIRA: Suze samo liju! Mlađi sin napravio veliko iznenađenje NIKO NIJE OSTAO RAVNODUŠAN

On se potom osvrnuo i na sam odnos njegove majke i oca, ali i odnos sa bratom.

- Otac i majka stvarno dobro komuniciraju i druže se. Ona bi za njega dala poslednju kap krvi kao što bi i on za nju. Isto i sa Hasanom, to je otac Mikija, on ima stvarno najbolju dušu. Ne daj Bože da se nekome nešto desi on bi prvi doleteo. Sa Mikijem imam perfektan odnos i to je zbog naše majke. Hteo bih mojoj majci da poručim da je najviše volim na svetu - istakao je.

Kurir.rs