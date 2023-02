ŠOK INTERVJU SAŠKE KARAN: Era Ojdanić OTEO lokal pokojnom Kaleziću, a sad KUKA za njim! Oplela po ljubavnicu Anđeli, urnisala je

Saška Karan pomno prati dešavanja na estradi, ali gleda da se što manje pojavljuje jer ne želi više kao nekada da ulazi u rasprave i svađe. Poslednjih godina živi mirno, ali često se iznervira kao nedavno kada je umro njen kolega Zoran Kalezić.

Za Star Saška je otkrila zašto smatra da Keba zaslužuje da nas predstavlja na Eurosongu, da li i ona kao Nada Topčagić naplaćuje gostovanja, ali i zbog čega bih Eru Ojdanića kastrirala.

Šta misliš o ovoj seriji o Džeju što se snima"

"Džej je naš Sinatra. Njegov život od dečaka iz doma i sa ulice pa do velike zvezde je vrlo zanimljiv i interesantan. Pun je dobrih i loših stvari i događaja. Bilo bi interesantno naći i pevače čiji su životi takođe zanimljivi za publiku, recimio Lepa Lukić je jedna od njih."

Da li bi i ti kao Nada Topčagić naplaćivala gostovanja i da li njoj to sada treba? "Koliko sam čula, nju je jedna televizija zvala da gostuje kod njih i da peva uživo kao neki koncert u emisiji gde se naručuju pesme i to traje satima. Nada je tada za taj angažman tražila taj kotao za grejanje. Šta ja znam, ako žena treba satima na televiziji da peva, onda možda i zaslužuje taj kotao. Ja Nadu najviše volim od svih sa estrade jer je luckasta pozitivno. Što se mene tiče, ja pojedinim televizijama isključivo tražim pare, ali su vrlo škrti. Drugima samo slaninu, čvarke i pršutu. Da li Nadi treba to, ne znam ali to je njen izbor".

Keba se razočarao što njegova pesma nije ušla u užikrug za Pesmu Evrovizije, da li to organizatori bojkotuju narodnjake?

"Naravno da jedan narodnjak pa makar to bio i Keba treba da učestvuje u takmičenju. Mi živimo u Srbiji i treba time da se ponosimo gde narod sluša narodnu muziku. Naravno svesna sam da numera koju bi pevao takav pevač mora da bude u skladu sa tom manifestacijom. Ne može da se peva "Ide Mile Lajkovačkom prugom" i slično.

Šta znaš o vezi Ere i Palčice?

"Era je moja večna inspiracija. Za Palčicu, ako je to i istina da je imao seks sa maloletnicom, treba ga javno kastrirati, ko bika ustrojiti da može samo ko tele da gleda."

Jel tačno da je Era prevario Zorana Kalezića?

"Kada je umro naš kolega Kalezić, vidim intervju kako Era daje i priča kako mu je teško i kako plače. E pa kada se tada nisam uneredila. Mozak me je boleo od muke. Meni se pokojni Zoran žalio da mu je Era uzeo lokal negde devedesetih godina na Banovom brdu. Navodno mu je Era pozajmio pare da to kupi, ali je i odmah pare tražio ubrzo da mu vrati. Kako Zoki tada u tom trenutku nije imao, Era mu je ladno uzeo ne trepnuvši lokal u kome je držao parfimeriju i prodavao parfeme. I sad posle svega toga Era izigrava bolesnog majmuna i kuka na sav glas, da bi bio u novinama".

Kako bi posavetovala Janjuša za Maju i Aleks?

"Janjuš je po meni OK čovek jer je zajebant. Kada ga budem srela prvo ću mu opaliti šamarčinu umesto pozdrava kako bi ga vratila na fabričko podešavanje. Ne trebaju njemu ni Maja ni Aleks. Ako bude opet sa nekom od njih treba da se rokne javno nasred Zadruge."

Anđela, svetica ili raspuštenica posle seksa sa Zvezdanom?

"Ta Anđela se dugo folira i na kraju mu ga dala. Obrukala je Crnu Goru, roditelje i sebe. Ko zna možda se ona folira od samog starta od prošle sezone kada je ušla. Izgleda da je to tim devojčurama opajdarama u rijalitiju glavna fora da imaju s*ks. Nemam stvarno više reči za nju i slične njoj. U rudnik bi ih sve stavila."

