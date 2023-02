OVO KRIJE ZVEZDANOVA BIVŠA: Anđelini roditelji zvali Anu pred ulazak u Zadrugu! Molili je za oproštaj, ovo su joj PORUČILI

Ljubavni trougao između Ane Ćurčić, Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić definitivno je obeležio šestu sezonu "Zadruge".

Slavnićeva javna preljuba s Crnogorkom i ulazak njegove nevenčane supruge Ane u rijaliti, kao i njena reakcija, izazvali su veliku pažnju javnosti. Ipak, svi se i dalje pitaju kako nakon Aninog ulaska celokupnu situaciju podnose Anđelini roditelji, koji žive u Herceg Novom.

Kako Kurir saznaje, oni su i dalje ogorčeni na Anđelu zbog javne sramote koju im je priredila, a kao što smo i pisali, toliko su ogorčeni na njeno ponašanje da i dalje stoje pri odluci da je se zauvek odreknu. Prema rečima njihovih komšija, oni apsolutno podržavaju ponašanje i stav Ane Ćurčić, a dan pred njen iznenadni ulazak u rijaliti uspeli su i da stupe u kontakt s njom kako bi joj se i lično izvinili zbog onoga što joj je uradila njihova ćerka.

- Čast i poštenje su iznad svega u Crnoj Gori. Anđeline roditelje svi znaju, žive u kući pored opštine. Čovek više od bruke i sramote ni u lokalnu prodavnicu ne ide. Njima je jako žao Ane i iako im je bilo teško da gledaju kako je bivša Zvezdanova partnerka izvređala njihovu ćerku prilikom ulaska u rijaliti i kad god joj se ukaže prilika, oni je podržavaju. Smatraju da će njene reči nekako dopreti do nje i da će je to opametiti. Znaju oni vrlo dobro da je Anđela na meti osude i podsmeha cele nacije, ali i da je ona sama kriva za to i da trenutno samo Ana ima tu snagu da je odvoji od Zvezdana i da se na tu priču konačno stavi tačka - priča naš izvor.

Naš sagovornik dodaje i kako je izgledao Anin razgovor s Đuričićkinim ocem i majkom.

- Zvali su je dan pred ulazak u rijaliti, odmah nakon što je veliki šef najavio Anin spektakularan dolazak u "Zadrugu". Oni su joj se lično izvinili za sav bol, sramotu i poniženje koje joj je priredila njihova ćerka sa Zvezdanom. Pristojno i na ivici suza su je zamolili da im oprosti, iako oni nisu krivi ni za šta. Više puta su joj naglasili da ima njihovu bezrezervnu podršku i da ne štedi Anđelu jer ih je obrukala za sva vremena. Ona im se zahvalila na pozivu i poručila im da njima ništa ne zamera i da je njima možda i teže nego njoj, jer je javnim seksom sa Zvezdanom obrukala ne samo sebe već i celu svoju porodicu. Rekla im je da će ona da reši ovaj problem na svoj način i da će je njih dvoje zapamtiti za sva vremena - završava naš izvor.

Podsetimo, Ana je svojim ulaskom u "Zadrugu" šokirala sve prisutne, a očekivano najviše Zvezdana i Anđelu.

- Je l' si oprala zubiće - pitala je Ana tada Anđelu, pa nastavila:

- Zamisli da se ovo dešava tvojim roditeljima, tvojoj mami i tati i da tvoja mama pet meseci sedi i plače, da joj se život potpuno srušio. Šta bi mislila o Anđeli - pitala je Ana.

- Da je najgora, najbezosećajnija i jako zla - rekla joj je Anđela.

