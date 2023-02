"NIJE NI ONO JEDNO OBEZBEDILA, A PLANIRA NOVO DETE" Marija oplela po Miljani i Zoli, zabrinuta za ćerkino ZDRAVLJE!

Marija Kulić otkrila je Drvetu mudrosti kako gleda na situaciju između Zvezdana Slavnića, Ane Ćurčić i Anđele Đuričić.

- Uznemirio me je Anin ulazak. Pričala sam sa Anom i sa Zvezdanom. Ne dopada mi se njen stav prema Anđeli, jer ona jedini problem ima sa Zvezdanom. Da nije Anđela, bila bi neka druga. Nije zaslužila sve ovo, ali je smao Zvezdan kriv zbog onoga što joj se desilo. Moram da razgovoram sa njom i da joj skrenem pažnju da od svakog zla postoj gore i da se posveti svojoj deci. Mora da gleda svoje drage ljude. Zvezdan je pokazao ko je i šta je. Ukoliko voli žene, neka ide kod one, koja će ga trpreti. Ana je mlađa dve godine od mene, mislim da kroz život može koračati i bez muškarca - rekla je Marija.

Kako ti se čini Anđelino ponašanje? - upitalo je Drvo.

- Odvratno. Njeno ponašanje je degutantno. Žao mi je jer sam pogrešila u proceni, mislila sam da je dobra devojka. Proračunata je, samoživa, ne misli o tome koliko je povredila Anu. Tokom radio-emisije je ispičala bljuvotine. Ne znam da li ona misli o tome šta je načinila. Veliča čoveka koji ide od jedne do druge, a rekao je da je Ana najmanje zaslužila izdaju. Kako se ne zapita šta će se njoj desiti? Ne mogu da je gleda, ni slušam. Meni nije ništa uradila, ali mi nije jasno gde je i sa kim rasla. Zvezdan je ne voli, svakako nije ljudski da joj sad govori sve i svašta, ali mu je smešno dok ona priča - kazala je Marija.

Marija, ne mogu da te ne pitam za Miljanu i Zolu - reklo je Drvo.

- Čula sam da prave dete, to me je šokiralo. Lekarska komisija joj je rekla da ne sme da ostane u drugom stanju. Ima tromb u stomaku, ukoliko joj stomak naraste, može da se aktivira i da joj dovede život u opasnost. Zoli sam skrenula pažnju, ali se ispostavilo da su apsolutno isti. Neka im je Bog u pomoći, jer im leka nema. Drvo, ona ne sme da pije kontraceptivne pilule, ona treba da dobije ciklus, razmišljam da joj kažem da stavi spiralu. Nije svesna šta radi. Željka nije obezbedila, a planira drugo dete. Neka sačeka da se rijaliti završi, pa neka vide. Ne želim da oba deteta rastu bez oca. Ispada sa su Zola i Miljana željni pažnje, jer su pali u drugi plan - rekla je Marija.

Kako komentarišeš pomirenje Aleksandre i Filipa? - upitao je Drvo.

Ona kao da je jela bunike. Ne mogu da verujem da deca ne mare za roditelje, Kad je videla čestitku koju joj je poslala majka, saznala je da je zbog Cara doživela šok, a ona je opet sa njim. On je sam rekao da mu je njena prošlost, pronlem, a ona je zgazila preko sebe. Izgovorio je ružne reči za njenu majku. Ona je ista Miljana, tako je gledam. Pokušavaju da dokažu da im niko ništa ne može. On će prometiti bar još dve, tri devojke do kraja rijalitija - rekla je Marija.

