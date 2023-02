"MESEČNO ZARADIM OKO 15.000 EVRA" Kristijan Golubović šokirao priznanjem u emisiji! Opario se nakon učešća u rijaliti formatima

"PREKO TRNJA DO ZVEZDA"

Rijaliti učesnik Kristijan Golubović gostovao je u emisiji i otkrio koliko zarađuje na mesečnom nivou.

Naime, tema emisije je bila koliko im je zapravo učešće u rijalitiju promenilo život.

Prvi je na pitanje odgovorio Kristijan Golubović.

- Evo ja da kažem, ja ispod 15.000 evra mesečno ne zarađujem. Ja prvi put u životu ne prilazim ponudama na drugačiji način bez onoga: ''Preko trnja do zvezda'' - rekao je Kristijan.

foto: Printscreen Magazin IN

- Trenutno malo manje od Kristijana bez bakšiša i harmonike, to je samo za dolazak - nadovezao se Bora Santana.

foto: Printscreen Magazin IN

- S obzirom na to da sam radio u menjačnici za 250 evra mesečno, naravno da smatram da sam uspeo. Sam sam bio kriv, nisam imao cilj, nisam imao cilj u životu i rijaliti me otvorio - rekao je Filip u emisiji "Magazin In".

Kurir.rs/S.B.

