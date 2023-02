"JAVLJA MU SE" Hasad Dudić posle KLINIČKE SMRTI postao vidovit! Predvideo Titovu smrt, zemljotres u CG, a NJEGOV duh ga uvek ČUVA

Hasan Dudić se zbog zdravstvenog stanja povukao sa muzičke scene, juri po lekarima i prima terapije, a kako se javno pohvalio njegova moć predviđanja je sve bolja i veća. Najbliži prijatelji otkrivaju da pevač ozbiljno planira da svojim predviđanjima pomaže ljudima.

"Imao sam kliničku smrt pre 44 godine. Postao sam vidovit posle kliničke smrti milion posto. Sve tačno znam. Narod će pomisliti da sam poludeo. Ali dobiješ neku moć, hteo to ili ne, samo ti se prikaže. Dok sam ležao u bolnici prošle godine u aprilu, spasao me je sam Bog i moj Šaban. Vidim njegove oči, on me čuva i ne da. I u snu ga vidim, ali ne govori ništa. Imam predskazanja. Predvideo sam veliki zemljotres u Crnoj Gori, Titovu smrt. Tako sad osećam da je moj brat Šaban sa mnom i ne da da mi se bilo šta loše desi", otkrio je Hasan kome se već javljaju ljudi i traže pomoć od njega.

foto: Dragana Udovičić

"Kada su ljudi čuli za njegove moći počeli su da ga zovu sa svih strana i mole za pomoć. Ni sam nije mogao da veruje koliko ga ljudi traže, a on nema gde da ih prima, pa mu je jedan drug predložio da može i u svom stanu na Novom Beogradu. A da ljudi za takve usluge ne pitaju za cenu. Em će da zaradi jer je inače u lošoj finansijskoj situaciji, a penzija mala, em će da pomogne ljudima kojima je to jako potrebno. Još uvek se razmišlja sta će i kako će objasnio je jedan od pevačevih bliskih kolega.

