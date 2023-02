IVANA I SANJA PROGOVORILE O RASPADU GRUPE: Teže je na nastupu kada smo same! Spomenule i nove ČLANICE Mionu, Saru i Jovanu

Pevačice Ivana Nikolić, Sanja Vučić i Ksenija Knežević više nisu članice grupe "Hurricane" a sada se sreću na gradskim dešavanjima, jer je svaka krenula svojim putem.

foto: Ana Paunković

Pevačice su istakle da nedostaju jedna drugoj ali da im je drago jer mogu da pokažu svoj potencijal kao solo pevačice.

- Nedostaju mi, bile smo pet godina zajedno na sceni. Teže je na nastupima jer sad sama nastupam, ali je to posao kojim se baviš i voliš ga i nekako se srodiš sa tim. Lakše je naravno kada imaš nekog pored sebe, ali dobro, sada imam igrače pored sebe - kaže Ivana, a Sanja se nadovezuje:

foto: ATA Images

- Bićemo zauvek deo jedne ekipe, ali treba da se predstavimo i kao solo izvođači. Iskreno, meni ne nedostaje zajedničko pojavljivanje jer je uvek frka kada treba negde zajedno da se pojavimo. Ne znamo kad će koja da se spremi, a sada je sve u sopstvenoj režiji.

O naslednicama grupe imaju samo reči hvale, a pesma kojom će se nova grupa „uraganki“ predstaviti na “Pesmi za Evroviziju” im se posebno sviđa.

- Mislim da će bolje proći od nas. Ja njima stvarno želim toliki uspeh od srca. Preslatke su mi. Želim im da odu na Evroviziju i pobede - ističe Ivana.

foto: Kurir

Ivana je potom odgovorila na prozivke fanova da je fotošopom na novoj fotografiji iskrivila sve oko sebe.

- Meni je to zanimljivo s obzirom na to da nemam vremena ni živaca da to sama radim. Poslala sam fotografu koji je to uradio, a kasnije samo preuzela slike i okačila. Zapravo, taj fotošop mi nije ni bio potreban jer sam mnogo gladovala da bih izgledala odlično - kazala je Nikolićeva.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:11 Hurricane nastup u Crnoj Gori