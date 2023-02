GOCA TRŽAN PLANIRA DA TUŽI MARINKOVIĆA? Blokiraju mu račune, neće mu biti svejedno kada izađe iz ZADRUGE!

Rijaliti učesnik Ivan Marinković trenutno boravi u rijalitiju a on je više puta istakao kako je platio sve zaostale alimentacije ćerki Leni koju je dobio sa pevačicom Gocom Tržan.

foto: Ana Paunković

Kako se šuška, ova priča je daleko od istinite.

- Ivan je platio neke zaostale alimentacije, pošto je sve išlo preko suda bio je primoran na to, a onda je u jednom momentu odlučio da opet ništa ne uplaćuje mesečno. I tako već skoro dve godine. Dakle, ponavlja se stara priča. Goca Tržan nikada nije živela od tih para, nije to neka cifra, pošto se on vodi kao nezaposleno lice, ali žena više ne dozvoljava da je ponižava. Ako može da je proziva u medijima, da priča svakakve gadosti o njoj, onda ne može da očekuje da mu išta više oprosti. Mislim da je već razgovarala sa advokatom i da planira ponovo da ga tuži za neplaćene alimentacije, to bar ide brzo. Blokiraju mu račune, pa kada legnu uplate od rijalitija, prvo se namire ta potraživanja, a njemu šta ostane - priča dobro obavešteni izvor za "Svet" i nastavlja:

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Ako i to izbegne, sledi mu zatvor. Goca ne prati rijaliti, to je ne interesuje, ali ljudi je zapitukuju da li gleda, da li je čula da se sad druži sa sinom Željkom. To je lepo, ali je i tužno što je morao da se desi rijaliti, da bi Ivan upoznao sina, dok sa ćerkom u isto vreme nema nikakav odnos. Ona je već zrela cura, propustio je godine i godine njenog odrastanja i sazrevanja, tako da je pitanje da li će ikad i moći da imaju bilo kakvu pristojnu relaciju - zaključuje izvor.

Kurir.rs/Svet

