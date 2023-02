"KOLEGA PLATIO 20.000 € DA ME UBIJU ZBOG ŽENE!" Nino imao BURNE ljubavi! Voleo SUPRUGU ovog pevača, bio zaljubljen u FOLK ZVEZDU!

Nino Rešić, pevač i otac zvezde "Granda" i bivše zadrugarke Sandre Rešić, preminuo je 17. oktobra 2007. u 43. godini. Iako je od tada prošlo dosta vremena, o njegovom životu i dačlje se često priča. Naročito o njegovim ljubavnim vezama, pa je nedavno bilo potegnuto i pitanje da li je zaista bio sa Vesnom Zmijanac.

Za svog života, on je vezu s koleginicom poricao, mnogi smatraju jer je bio džentlmen i nije želeo da se o tome priča u javnosti. Čak ni njegova ćerka Sandra ne zna detalje tog odnosa, osim da su bili bliski, što je i izjavila u jednom intervjuu za Sveta:

foto: Damir Dervišagić, Printscreen YouTube

- Po Ninovoj priči znam da je to bila velika ljubav, da je bio zaljubljen u Vesnu, ali ne znam da li su imali vezu ili šta već, meni je rekao da su bili bliski. Pričalo se da je dolazila u Smederevsku Palanku kod deda Zlatka. Ne znam šta je Vesna tačno bila Ninu, ali znam da su bili bliski. Na pitanje da li mi je čudno što ga nije spomenula, rekla sam da možda ne želi da se seća tog dela svog života. U vreme kad je bila najlepša riba na estradi znam da su oni bili bliski, ali ja oca nisam pitala za detalje.

Nino je važio za zavodnika. U to vreme mlad, zgodan muškarac, velika folk zvezda. Žene su ludele za njim, a on im nije odolevao. Ženio se tri puta, a imao je i vanbračne zajednice.

foto: Nemanja Nikolić

Najburnije je bilo sa Jasnom Konjević, bivšom suprugom njegovog kolege Šerifa Konjevića. Mediji su tada objavljivali da je Rešić Konjeviću preoteo ženu. Njih dvoje su imali odličan odnos, ali su drugi, kako je tada tvrdio Nino, njima pokušavali da naprave pakao od života. Na kraju su se rastali, ali su ostali u dobrim odnosima. Nino je čak i optužio svog kolegu da je naručio njegovo ubistvo.

- Jasna je bila najveća ljubav mog života. Ostali smo nerazdvojni prijatelji. Dovoljno je da jedno drugo želimo da sretnemo i da okrenemo telefon, i već za nekoliko sati smo zajedno kao da se nikada nismo rastali - pričao je Nino o svojoj trećoj supruzi nakon razvoda, a Šerif Konjević mu je bio bolna tema.

- Pričalo se da sam Šerifu preoteo ženu, iako smo Jasna i ja počeli da se zabavljamo nekoliko meseci posle njihovog razvoda. Tokom prvih godina Jasnine i moje veze govorio je da će biti srećan ako me odnesu u gepeku. Šerif je u nekoliko navrata unajmio dvojicu momaka da me ubiju i to za 20.000 evra. Kao što vidite, nisu me ubili, jer je nudio malo para za moju glavu, a momcima "likvidatorima", kako su mi priznali, bio sam simpatičan", ispričao je tada Nino.

Rešić je, kako je govorio, u muzičke vode uplovio uz pomoć Sajde, koja mu je rodila najstariju ćerku Amelu.

- Sve mi je tada bilo igra, zezanje. Bio sam presrećan kada se ona rodila. Amelina majka Sajda mi je pomogla da uđem u pevačke vode. Mnogo smo se voleli, bila je to velika ljubav, ali bili smo i mnogo različiti. Nije štimalo! Teško nam je bilo da nađemo zajednički jezik, i danas je tako - govorio je Nino.

foto: Instagram

Prva njegova zvanična supruga je Slavica, koja mu je rodila ćerku Sandru.

- Bio sam nešto malo zreliji, ali ne mnogo pametniji. Slavica i ja smo imali problema, naš brak nije dugo trajao i rastali smo se. Naravno, pošto sam ja oduvek dežurni krivac za sve, krivica je bila moja! Žao mi je što nisam više učestvovao u odrastanju i vaspitavanju mojih ćerki - ispričao je Nino.

foto: Printksin/Youtube

Druga supruga bila je Sanja Marković, pevačica, koja je pesme snimala pod imenom Sara. S njom je pevač dobio treću ćerku Tamaru. Razveli su se posle četiri godine.

- Nisam za brak. Izgleda da je meni najbolje da živim sam, da ne opterećujem nikoga. Imam tri ćerke. Svaka je sa svojom majkom. Svašta se o meni i mojim brakovima pisalo, govorilo, nagađalo. Manipulisalo se mojim životom, karijerom. Sada sam rešio da javno progovorim o tome i da nagađanjima stanem na put - pričao je tada Nino.

Kurir.rs

Bonus video:

02:30 SANDRA REŠIĆ RONILA SUZE U PROGRAMU UŽIVO! Na ovo pitanje voditelja se SLOMILA, a onda poručila: NIKAD VIŠE NEĆU OVO DOZVOLITI!