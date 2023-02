KIJA KOCKAR U GRAČANICI! Organizovala pomoć za Srbe i pokazala koliko je čvrsta njena vera, a OVO JE PORUKA koju donosi sa KOSMETA

Pevačica i pobednica rijalitija "Zadruga 1" Kristina Kija Kockar, oduvek se ponosila svojim poreklom i isticala da je Srpkinja, koja poštuje tuđe ali svoje voli.

Kako kaže, dosta je putovala u proteklom periodu, ali joj je poslednje putovanje u južnu srpsku pokrajinu, posebno ostao u srcu.

Kija je gostovala na Kurir TV u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, kada je pričala o svojoj poseti Kosovu i Metohiji, pa je poslala moćnu poruku.

foto: Kurir televizija

- Bila sam na KiM, u Gračanici. Bilo mi je prelepo, imamo tamo prijatelje. Imam jednu poruku od njih, a to je da Srbija ne zaboravi Srbe sa južne strane Ibra - započela je pevačica.

Potom je pričala kakva je situacija na Kosovu, kao i to kako zapravo izgleda svakodnevica tamo.

- Zapamtila sam jednu rečenicu od uspešnog čoveka sa Kosova koji drži hotel, a rekao mi je da oni tamo jedva dišu. Ujedno sam posetila manastir Gračanica i dobila sam blagoslov od sveštenika Jovana, a on njega sam shvatila dosta mudrih reči - rekla je Kockar.

01:02 KIJA KOCKAR DONOSI MOĆNU PORUKU SA KOSOVA! Organizovala humanitarnu organizaciju, pa dobila blagoslov od sveštenika iz Gračanice!

Nakon toga, Kockar je pričala o akciji koju je organizovala za pomoć ljudima širom Srbije.

- Ja sam organizovala, ali to je naša zajednička akcija. Tu su ljudi koji me prate i koji su dobre volje. Mi to godinama radimo, ne samo za praznike, već kad god nešto treba. Bili smo u Vršcu, Zrenjaninu i još nekoliko mesta na teritoriji Srbije. Doneli smo higijenu za tri odeljenja onkologije u Beogradu, a Petar Armuš i ja smo donirali za pulmologiju, za dečje odeljenje, jedan deo za aparat za disanje - rekla je pevačica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs