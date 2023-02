"ONA IMA PRAVO NA OSVETU" Zorica Brunclik analizirala Zvezdanov život, pa razvezala jezik o Ani i Anđeli! Evo na čijoj je strani!

Zorica Brunclik, pevačica narodne muzike, prilikom gostovanja u emisiji "Premijera - Vikend specijal", osvrnula se na aktuelni "trougao" koji čine Zvezdan Slavnić, njegova bivša žena Ana Ćurčić i ljubavnica Anđela Đuričić.

Odma je objasnila da ne bira stranu.

- Ja sam na strani svo troje. Taj momak, čovek... Gde je on proveo život, šta je on od života video?! Svi mi imamo neki put na možda ne bismo hteli da idemo, pa nas neko gurne i padnemo... Šta je on osetio o lepoti života? Nije ni čudo što je izgubio živce, što je takav kakav je. Voditi takav način života je preopasno i stresno. Pružila mu se čokolada od 300 grama, kao detetu... A ovamo imate jednu decentnu ženu, sa izgrađenim stavom u sedenju, pričanju... Ženu koja je povređena do bola, u trenutku kada je najgore. Ovo su krizne godine - rekla je Zorica i dodala:

- Oni su prošli sve i svašta... Mislim da ona ima pravo na zalogaj osvete. Ako se ne zaigra... Da mu oprosti, to bi joj najveća greška bila.

Prokomentarisala je i Anđelu Đuričić.

- Duša me boli zato što je mlada. Jedina greška joj je ta što je znala s kim ulazi u priču. Mladost je to, vri krv, želim, hoću, mogu...

