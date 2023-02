"ČESTO DRŽIM LUKE IZA LEĐA JER ME BOLI KIČMA" Tea šokirala sve posle DRAME U ŠVEDSKOJ, ovo je njeno OBRAZLOŽENJE nakon PRIVOĐENJA

Nakon što je u domaćim medijima kao bomba odjeknula vest da je pevačica Tea Tairović privedena u Švedskoj, ona se oglasila na svom Instagram profilu.

Naime, kako se pisalo, folkerki su stavljene lisice na ruke, a od nje se nije odvajao policajac, a Teino obrazloženje je krajnje bizarno.

foto: Pirntscreen Instagram

- Radila sam sve što radim svakog vikenda, a to je pevala sam. Završila sam nastup i otišla na aerodrom. Sad sam u Sofiji. Što se tiče sporne fotografije na kojoj ja navodni imam lisice, samo da kažem da sam stajala sa rukama na leđima. To radim vrlo često, jer me boli kičma, a pored mene su stajali pripadnici obezbeđenja, što je isto normalno. Da sam imala lisice, ne bih mogla ni da pevam ni da vam se sad ovako obraćam - rekla je Tea u svom obraćanju na Instagramu.

Podsetimo, Tei Tairović privođenje u Švedskoj nije prvo. Kao što je poznato problem s policijom imala je i u oktobru, kada su je priveli na aerodromu u Nemačkoj, kada se vraćala u Beograd s nastupa.

Kurir.rs/Blic