O NJIHOVOJ LJUBAVI MNOGI SANJAJU, U BRAKU SU DUGO, A I ONI SU IMALI TRZAVICE Ovako je Zorica s Kemišem ratovala zbog LJUBOMORE

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš jedan su od najskladnijih ljubavnih parova na estradi, s višedecenijskim "stažom", a recept za uspeh nemaju.

Nisu ih pratile priče o razvodu, mada su jednom, doduše, sami hteli da je plasiraju.

- Mi smo hteli da napravimo intrigu. Posle 12 godina izdali smo CD, kaže Miroljub:"Daj nešto da napravimo, da se vrti, vidiš kako ove paparaco nahvatao kao u kupatilu? Hajde da napravimo da sam te prevario, ostavio", a ja mu kažem:"Mene toliko vole žene, tući će te na svakom koraku" - kroz smeh se prisetila Zorica u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

foto: Pritnscreen

- Ne bih mogla neki recept da dam, mogu da posavetujem i kažem iz iskustva. Mi nismo zajedno, mi smo mnogo, 24 sata zajedno! I kod nas ima raznih sukoba mišljenja, kao hepo kocke smo - kaže Zorica, koja priznaje da se često duri iako zna da nije u pravu.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- I kad nisam u pravu, ja se ljutim! Prošlog leta kaže mi on:"Ma, prešla si svaku meru! Kad si kriva, ti se i tad ljutiš", on otišao, pitam ga gde će, kaže on:"Šta te briga, odoh u grad". Prođe dva minuta, vraća se on i nosi fiksni telefon:"Ništa, ako ti treba nešto, da me zoveš da ti kupim".

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

Danas savršeno funkcioniše, ali je bilo prilagođavanja ranije, na početku.

- Nisam ljubomorna. Nema kontrole gde je otišao, kad će da se vrati... On takođe nema razloga da bude ljubomoran, a početka se ni ne sećam, mnogo davno je bilo (smeh). Prošli smo u pravom trenutku, kada je neko posuo prašinu, pa rekao:"Hajde, sad ćete vi". Mnogim stvarima sam se prilagodila kada je on u pitanju, on je zaljubljenik u studio, tehniku, sate provodi tamo, istražuje, ispituje... To mi je u početku mnogo smetalo. Ja ga pitam:"Da li mu treba nešto", pa mi digne pritisak na 200 i kaže:"Daj mi jednu kafu", a ja nisam zato došla! To je bilo prve, druge naše godine, a onda sam shvatila da on mnogo voli to i da ja gubim samo ako se takmičim sa tome. Nikada mu se u to nisam mešala. Znate ko je sve prošao kroz naš studio... Ali ja sam riba do bola, posle mene trava ne raste. I sad ću ja da jurim, da proveravam?! Možete da sprečite jednom ili dvaput, ali... - rekla je ona.

Kurir.rs/Premijera Vikend Specijal

