TUŽAN SAM, ALI NISAM RAZOČARAN... Aca Lukas progovorio o SUKOBU sa kolegama sa ESTRADE, pa otkrio ko je njegova NAJVEĆA LJUBAV

Pevač Aca Lukas osvrnuo se na nove muzičke angažmane, progovorio je o sukobima sa kolegama sa estrade, a takođe je spoemenio i njegovu naslednicu Viktoriju.

Aca je otkrio da se potrudio da ostane dosledan svom stilu, ali da muzika zvuči moderno.

- Ljudi mi kažu da treba da se vratim na ona prva tri albuma, ali muzika napreduje. Negde sam našao taj spoj, modernog zvuka i te klasične melodije za mene - istakao je Aca.

- Imaš neprevaziđene duete... - rekla je Bojana.

Ja smatram da su dueti neke usputne stvari, malo manje afirmisani pevači misle da će napraviti karijeru ako napreve duet sa nekim popularnim pevačem. Niko nije napravio karijeru sa prvom duetskom pesmom. Ta duetska pesma ne donosi nikakve poene, to je ono što ostane i što je lepo, ali čovek mora sam da napravi svoju karijeru. Imam toliko dueta, ali "Niko kao ti", sa Cecom pesme, "Šizofrenija" sa Anom Nikolić, pa sa Mirom Škorić prvi duet, Džej... Sjajna je pesma i ovaj trio, Mile Kitić, Saša Matić i ja. Meni je ta pesma fenomenalna. Snimio sam pesmu sa Severinom, ali otom-potom - dodao je Lukas.

Lukas je progovorio i o filmu koji se snima o njegovom životu, a koji će izađi 3. novembra za njegov rođendan.

- Ja sam jednostavno mišljenja da je moj život interesantan, ali to ne treba da bude biografija Ace Lukasa, nego ovako film... Kod mene je bilo stvarno svakakvih stvari. To je avanturistički-akcioni triler, sa primesama komedije, a sve zajedno ispadne crtani film. Nema horora. Svi su odlični, zajedno su pristupili tome. Ja sam najgori, treba da snimim te neke pesme da otpevam, ali biće sve to u redu. Biće jako interesantno i intrigantno. Premijera će biti jedinstvena. Biće film, pa koncert. Na moj rođendan, 34. rođendan, samo slavim 34. rođendan, tu sam stao. Jedva čekam. Stalno gledam kadrove, izgleda fenomenalno. Sve te neke anegdote, ima tona tih komičnih stvari, a moja prednost je što ja umem da se šalim na svoj način. Ja sam čovek koji je opisao prvi poljubac kakav je bio. Kad setim kad sam se prvi put poljubio sa devojkom, imao sam 16 godina... Meni je tad najveća ljubav bila lopta, danas je drugo vreme. Nisam pristalica da te ljubavne stvari krenu rano, šta znaju ljudi sa 14 godina? To će se preneti na platno, autentično. Jako kasno sam počeo da se zabavljam, i tako će biti preneto. Mislim jako kasno je za ovo doba - poručio je pevač.

Kako bi ti opisao sebe? Da li si emotivan? - pitala je Bojana.

- Pa, ne znam... Šta god da me pitaš, ja ću da kažem jeste. Emotivan, strpljiv, loš, zlopamtilo, dobar... Čovek mora da bude sve, ne može da bude isti. Kad mi neko stane na žulj, onda sam najgori na svetu. Ne diram nikoga prvi. Najbolje se braniš kada si ispravan. Nikada se ne kajem, znam da se izvinim, ali se trudim da budem ispravan, da se ne bih izvinjavao. Uvek se izvinim kad pogrešim. Meni se retko izvinjavaju, stvarno retko, ali to je njihov problem. Ja se retko kad i svađam, ali se i retko mirim.

Malo puta smo mogli da čujemo da si tužan, razočaran... - dodala je voditeljka.

- Jesam tužan, nisam razočaran. Ja imam mnogo prijatelja, ali nisam nikome u okruženju dao toliko sebe, da može da uradi nešto da me povredi. Svi mi imamo granicu. Sve ima rok trajanja... - istakao je Aca.

Bojana je upitala Acu kako gleda na sukobe sa nekadašnjim prijateljima sa estrade, koji su eskalirali u prepucavanje na društvenim mrežama. Podsetimo, Aca je prošle godine žestoko zaratio sa pevačicom Milicom Pavlović, sa kojom je snimio duet, a u januaru ove godine pojavila se i vest da je puklo njegovo prijateljstvo sa Marijom Šerifović, o čemu je Kurir prvi pisao.

- Znam na koga misliš. To nije svađa. Prosto, imaš nekoga ko ti je drag, ko je dobra duša, ali ima pogan jezik. Ja mogu sto puta da uđem u sukob sa takvom osobom, takvu osobu prihvatiš takvu... - dodao je Lukas.

Aca je progovorio i po posebnoj emociji koju gaji prema ćerkici Viktoriji.

- To je moja najveća ljubav svih vremena. To je osoba koja se pojavila i meni donela vrstu ljubavi za koju nisam znao. Imam četvoro dece, sve ih volim, ali ona mi se pojavila u životu kad nisam znao da mi je to trebalo. Samo sam dobio novi deo života. Ja kad gledam nešto na televiziji o odnosu oca i ćerke, ja se rasplačem - dodao je Aca.

