MARIJA KILIBARDA S NJIM JE PREGRMELA NAJTEŽE TRENUTKE: Voditeljka sa Banetom po KIJAMETU otišla do MANASTIRA, objavila i fotke

Voditeljka Marija Kilibarda u velikoj je ljubavi sa Branislavom Vučelićem i otkako su zajedno ne razdvajaju se i svaki slobodan trenutak provode zajedno.

Iako voditeljka ne voli mnogo da govori o svom privatnom životu i retko postavlja na društvene mreže zajedničke fotografije, u poslednje vreme Kilibarda deli sa svojim pratiocima kako uživa sa Branislavom. Par je proveo vikend u Valjevu i bili su u poseti manastiru Ćelije.

Marija se pre nikoliko dana i u javnosti prvi put pojavila sa Vučelićem na jednom prestoničkom događaju, a za medije je pričala kako je joj je upravo on najveća podrška, ali i kritičar.

- Mnogi ljudi su nas videli, samo vi možda niste bili na pravom mestu. Mi smo zajedno tri godine. Ne krijem ga, samo nije tip koji voli da obilazi gradska dešavanja. On mi je podrška za sve. Podrška partnera je jedna od najvažnijih stvari - otkrila je voditeljka tada za "Telegraf".

00:11 Marija Kilibarda sa verenikom uživa u zimskoj idili

- Pobedila sam svoje psihičke probleme. Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komada. Sve me je bolelo, jer nisam bila ono što su drugi očekivali od mene - domaćica i majka. Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu, i lepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par meseci karantina, to biti jedna lepa stabilna veza - rekla je Marija jednom prilikom.

