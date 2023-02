BIVŠI DEČKO SANJU VUČIĆ PRATI U STOPU! Nikola Đorđević lud za pevačicom, na nastupima ne skida oči sa NJE! (VIDEO)

Nikola Đorđević, bivši dečko Sanje Vučić, ne može da preboli pevačicu i nastavi s ljubavnim životom, iako se dugo spekulisalo da je sada srećan i da uživa u novoj vezi.

Video, do kojeg je redakcija Kurira došla, vidi se kako bivši zadrugar, koji je stekao slavu tokom romanse sa atraktivnom pevačicom, ne odvaja pogled od nje. Nikola se na sve načine trudi da ponovo zadobije Sanjinu pažnju, a takođe redovno posećuje svaki nastup bivše devojke.

Na snimku Đorđević pomno prati i posmatra svaki korak bivše drage. U jednom trenutku joj se čak i nasmejao, ali Sanja očigledno ne mari mnogo za bivšeg dečka.

Inače, Nikola je nedavno bio gost jedne emisije gde se našao na meti loših komentara i osuda publike. Đorđević je ušao u opaku raspravu sa jednim gledaocem, a potom spomenuo Sanju i na neki način izrazio kajanje što više nisu zajedno.

- Bio sam mlad i glup, hteo sam da budem dobar drug, a ispadao najgori čovek prema osobama koje su vredele, ništa nisam radio, a ispadalo je da sam sve ja radio. Žao mi je zbog toga, sve bih dao da to nisam radio, zato što sam bio loš čovek. Imao sam 20 godina, a ona 25, to je velika razlika, sećam se kada mi je pričala da je to meni tad bilo okej, ali da u njenim godinama mi neće biti okej, za sve je bila u pravu - rekao je Đorđević.

