"PLAKALA SAM MESEC DANA, UZEO GA JE JER ME BOLI" Ana Nikolić uništila kola od 100.000€, a evo kako ju je reper BRUTALNO kaznio

Ljubav između pevačice Ane Nikolić i repera Stefana Đurića Raste, iako je počela filmski, nije dugo potrajala, a Nikolićeva je sad ispričala o incidentu kada je uništila reperova kola.

- Rasta je glumio kriminalca iz nekih filmova, tipa "Kum" ili već "Skarfejs". A šta prvo rade? Uzmu prvo ono do čega ti je najviše stalo, to su deca, kuče... On je došao u 10 ujutro, pošto čoveka nisam znala mesec dana gde je. Nisam ja otišla iz objesti da mu se potpisivala. Ponela bih makaze, ne bih se ključevima potpisala sat vremena. Doleteo je kući i oteo mi je kuče. Mesec dana sam plakala i sanjala kuče", ispričala je Ana u emisiji kod Snežane Dakić.

"A policija me nije kaznila, mi smo u braku i to je moj auto imam pravo da škrabam po auto... A što se ti nisi potpisao na moj auto, jer on zna da materijalno meni ništa ne znači, a kuče mi znači", rekla je Ana.

Podsetimo, Ana je Rasti upropastila luksuzni automobil od 100.000 evra, tako što je ključevima ispisala "P*čko, ja sam Ana", jer nije hteo da joj se u pola noći javi na mobilni telefon.

Kurir.rs

