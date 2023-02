OTAC STIŽE U ZADRUGU, SPAŠAVA ANĐELU! Plaća kaznu od 50.000 € da je skloni od Zvezdana: Vozi je pravo u MANASTIR DA OKAJE GREHE!

Roditelji zadrugarke Anđele Đuričić, Ljiljana i Veliša Đuričić, u potpunosti su se izolovali otkad je njihova ćerka pred milionima gledalaca rasturila brak 22 godine starijeg Zvezdana Slavnića, s kojim je javno na televiziji pravila dete.

Pošto od bruke nedeljama beže od svojih komšija u Herceg Novom, oni su skovali plan da, kako znaju i umeju, svoju ćerku izvedu iz rijalitija. Kako saznajemo od njihovih komšija, njih u tome neće sprečiti ni visoka novčana kazna koja sleduje njihovoj naslednici ako samovoljno napusti belu kuću u Šimanovcima.

- Đuričićima je svega preko glave. Posebno im je teško pao trenutak kada su mediji počeli da dolaze u Herceg Novi i raspituju se o njima kod komšija, kao i kada su im fotografije porodične kuće završile u medijima. Tada su se i sami zabrinuli za svoju bezbednost. Iako su i dalje ogorčeni na ćerku, oni više ne mogu ni na trenutak da je gledaju u rijalitiju. Zato su se njih dvoje dogovorili da Veliša hitno ode za Beograd i po svaku cenu dovede ćerku nazad u Crnu Goru. On je navodno u nedelju kasno uveče svojim džipom krenuo u Šimanovce, a kako se poverio jednom svom bliskom prijatelju, sav novac koji će dobiti od prodaje kuće, koju su već oglasili, iskoristiće kako bi produkciji platio kaznu od 50.000 evra, koja Anđeli sledi ukoliko samovoljno napusti "Zadrugu". Spreman je da plati i duplo, samo da je više ne gledaju tamo - priča jedan od komšija ove rijaliti učesnice.

On nam navodi i kakav plan Ljiljana i Veliša imaju za Anđelu po povratku u Herceg Novi. Naime, oni su se dogovorili da je za nju najbolje da je smeste u jedan ženski manastir u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj.

- Čim je bude strpao u auto, on će je odvesti u jedan manastir i tamo će je ostaviti. Sve je to već dogovoreno. Tamo će je zadržati nekoliko meseci kako bi je sklonili od svih. Oni smatraju da je to jedino delotvorno za nju kako bi se pokajala zbog javne bruke koju je napravila u "Zadruzi" i kako bi se očistila od velikog greha i zla koji je napravila Ani Ćurčić zajedno sa Zvezdanom. Kako sam čuo, u pitanju je jedan manji manastir koji nije toliko poznat, a ona će s blagoslovom monahinja, koje tamo žive, raditi sve poslove kao da je u njemu iskušenica - završava naš izvor.

