UZNEMIRUJUĆE! JEZIVI UZVICI ODZVANJALI ZADRUGOM Anđela doživela slom, zaletela u STAKLO, valjala se po zemlji! HITNO odvedena!

Anđela Đuričić doživela je nervni slom kada su Zvezdan Slavnić i njegova bivša nevenčana supruga Ana Ćurčić izabrani za potrčka.

Mlada Novljanka otrčala je u radionicu, plačući, a Ana Spasojević je pokušavala da je smiri, međutim bezuspešno. U nekom trenutku je u radionicu stigao i Zvezdan, kako bi video šta je Đuričićevu toliko uznemirilo, ali je ona još više podivljala kada ga je ugledala.

- Makni mi se s očiju, ne mogu da te gledam - vikala je ona na Slavnića.

On je još jednom pokušao da joj priđe.

- Ne mogu više da te gledam! Skloni se od mene! - urlala je Anđela.

Anđela je izletela napolje, urlajući iz sveg glasa, a onda je počela da se baca i valja po podu, a ni Slavnić nije uspevao da joj pomogne.

Iako je on davao sve do sebe da je smiri, to mu nije polazilo za rukom, što je njega iznerviralo i odlučio je da se povuče. Miljan Vračević i Ana Spasojević odveli su je u izolaciju, ali ona ni tu nije imala mira.

Anđela je doživela ozbiljno pomračenje, zatrčala se na staklena vrata i počela iz sve snage da udara po njima. Zadrugari su bili u šoku, jer niko nije uspevao da je obuzda, a Slavnić je preko bubice dozivao obezbeđenje.

- Ljudi, dođite odmah, devojčica je! Vodite je, vidite da nije normalna - pričao je Zvezdan.

- Pustite me! Slomiću noge i ruke, pustite me napolje - nastavila je da urla Anđela.

- Kako da te pustimo, nagrdićeš se! Pa nisi ti Maja Marinković - govorio je Marko Janjušević Janjuš.

U tom trenutku je došlo obezbeđenje i odvelo Anđelu u zatvor, kako bi tamo prespavala i smirila se. Ipak, ona je i tamo sve vreme jecala i plakala.

