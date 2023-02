NOVI DETALJI ZVEZDANOVOG NASILJA: Milena otkrila MRAČNE TAJNE zajedničkog života Ane i Slavnića: Doživljavala je to i kod kuće!

Čitav Balkan pomno prati dešavanja između Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića nakon njegove javne preljube sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, a svoju analizu pomenutih dešavanja iznela je Anina kumaMilena otkrila detalje zajedničkog života Ane i Zvezdana

foto: printscreen instagram

Ona je osula drvlje i kamenje po Zvezdanu zbog svega što je uradio Ani. O njemu u medijima govori sve najgore, međutim objektivna je i kaže da je kao prijatelj uvek bio odličan.

- Zvezdan je sjajan tip za druga, vrlo društven, komunikativan. Nikada nije bio loš tip. Za njega kao druga, ne mogu da kažem apsolutno ništa. Ovo je trebalo da bude njegov put da uđe u legalne tokove, znali smo da ima ozbiljnu šansu da ostane do kraja, da bude jedan od favorita - priseća se Milena.

foto: Pritnscreen

Mnogi nagađaju da li će doći do pomirenja Ane i Zvezdana, za šta njena kuma ne želi ni da čuje.

- Kada bi se ona pomirila sa njim, ja bih doživela nervni slom. Nisam za to. Mislim da, nakon svega, kada je javno ženu ostavio pred milionskim auditorijumom... Smrtno me je uvredilo kada je rekao:"Mi smo se izlizali pre godinu i po". On je tada izašao iz zatvora u kojem smo ga nas dve obilazile, išle na suđenja, dovodile decu... Gledale smo da svima bude dobro, a za Anu je bilo - šta bude neka bude. On više ne može da bude moj drug. Kada si izdao ženu koja ti je prijatelj najveći, šta ćeš onda meni da uradiš? - govorila je Milena.

foto: Printscreen YT

Na pitanje da li se plaši Zvezdana zbog svega što je o njemu govorila dok je on u "Zadruzi", Milena kaže:

- Plašim ga se kao prošlogodišnjeg snega. Mislim da se on više plaši kako bi se suočio sa mnom, jer ja imam kratka, jasna, konstruktivna pitanja za njega - priča Milena, koja je otkrila da je nasilničko ponašanje sa Zvezdanove strane Ana dugo doživljavala.

foto: Printscreen

- Ona je sve to doživljavala i kod kuće. Nije to krila od mene, samo je ublažavala. "Znaš, Zvezdan je ljut", a ja znam kako ta njegova ljutnja izgleda. Ona je svako malo renovirala stan, svaki put kad dođem kod njih druge su čaše... Pa, niko ne krade čaše iz stana. To ponašanje mi je bilo jezivo, trebalo je određeno vreme da ja zvanično saznam. Neka joj je Bog u pomoći. Žao mi je što ga nije napala od starta - rekla je Milena i zaključila:

- Rekla bih joj da ne šalje dobru poruku ženama, ne treba žena da bude ta koja će jednog nasilnika da smiruje. Treba da daš poruku ženama - izađite iz toga, izborite se. Ja njemu zdravo na ulici više, dok je živ, neću reći - zaključila je Kačavenda.

foto: Printscreen, Printscreen/HypeTV, ATAImages

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:31:06 SCENIRANJE 29.01.2023. MOKA SLAVNIC