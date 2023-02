ĐANIJA GAĐALI FLAŠOM NA NASTUPU! Folker se našao u čudu: Uspeo da izgovori samo jedno! ŠOK VIDEO

Pevač Radiša Trajković Đani već godinama važi za jednog od najtraženijih pevača na našoj javnoj sceni. Ne može da prođe jedan vikend, a da folker nema neki zakazan nastup.

foto: Nemanja Nikolić

Osim na privatnim veseljima, on često nastupa i u klubovima širom Evrope.

Nedavno se Đani našao u zanimljivoj situaciji. Naime, jedan momak iz publike je hteo pevaču da doda flašu pića, kako je bio daleko od bine umesto da priđe, on je bacio flašu pravo na njega.

Đani je pokušao da uhvati, ali nije uspeo, a kada je shvatio šta se dogodilo ostao je u čudu.

- Đanija gađali flašom na nastupu - napisao je neko ko je podelio ovaj snimak na društvene mreže.

Pevač je ovu situaciju šmekerski na kraju zavšio jednim komentarom:

- Što mene bre?! - pitao je on kroz smeh.

Sada se na društvenoj mreži TokTok pojavio jedan video sa Đanijevog nastupa, a mnogi su ostali u šoku kada su ovo videli.

Podsetimo, pevač se nedavno prisetio scene kada je na jednoj svadbi pio iz cipele, a tom prilikom je priznao da on sve što radi na svojim nastupima, želi da uradi i nema te osobe, koja će ga naterati da uradi nešto što ne želi.

foto: Dragana Udovičić

- Sve je to iz mog zadovoljstva. Ne može mene niko da natera da se popnem na sto. To ja sam osetim, bila je to jedna šala. U pitanju je bio jedan moj drug, kupio je nove patike. Šta smo sve radili u životu - rekao je on.

Kurir.rs/Alo.rs

