"MANIPULATOR! PRITISKA MAJKU DA BI SLOMIO SINA" Bivša ljubavnica Miroslava Ilića provalila pevačevu taktiku?" NEĆE MU UPALITI!

U emisiju Puls Srbije uključila se Mirjana Antonović koja tvrdi da je otac njenog sina Devina pevač Miroslav Ilić. Ona je razgovarala sa Ivanom Gajićem povodom tužbe koju je pevač podneo protiv nje.

- U pitanju je krivična prijava protiv mene za krivično delo povrede tajne postupka. Ja nisam smela ništa da prenosim u medijima što se dešavalo. Za to sledi kazna od godinu dana i nije baš prijatno. Ja sam se ipak pridržavala svega što je sudija zahtevala i kad su pregledali sudsku prijavu došli su do toga da je bez osnova i zato su je odbacili - kaže Antonović i dodaje da ovo nije prvi puta da Ilić protiv nje podnosi tužbe:

- Prvo me je tužio za proganjanje. To je glupost velika. Žena koja živi 7000 kilometara daleko od njega da ga proganja. Mene proganjaju svaki dan. Pritisnem blok i nema više proganjanja. Ovo drugo tužba je ipak opasnija.

Antonović je uverena da Ilić tužbama želi da izvrši pritisak na nju kako bi njen sin odustao od tužbe protiv njega:

- Ovo je očigledno sistematski pritisak na majku da bi sin odustao od tužbe. To je i manipulacija suda i zakona. Njemu je sve ovo jako teško palo. Pogotovo što postoji mogućnost da njegova majka ni kriva ni dužna završi u zatvoru. A smeta mi i ovo ometanje svih ovih šarlatana koji pričaju o meni po novinama. To je sve taktika kako bi slomio Devina, a to mu neće upaliti!

- Devin je suviše ranjen da bi odustao pošto on ne želi da ijedno drugo dete preživljava takvu bol. Ja mu ne bih dozvolila da on zbog mene ne učini to što želi pa makar završila u zatvoru.

