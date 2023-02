"ON JE LJUBAV MOG ŽIVOTA" Tamara Milutinović nakon veridbe sabrala utiske pa progovorila o SVADBI SA FUDBALEROM!

Pevačica Tamara Milutinović organizovala je rođendansko iznenađenje svom dečku fudbaleru Darku Jevtiću na kojem je on odlučio da je zaprosi.

Naime, Tamara je jedva uspela da zadrži suze kada je njen partner kleknuo pred njom dok je bila rođendanska torta.

Tamara je nekoliko puta vrisnula „da“, a sada je sumirala utiske i progovorila o venčanju.

- Ne mogu da opišem svoju sreću. Htela sam da to bude Darkova posebna noć, a on je uspeo da je pretvori u moju. Presrećna sam, ali i dalje pod utiskom jer mi još uvek ne dolazi do glave da smo vereni. On je ljubav mog života, čovek koji me usrećuje svakog dana i zaista sam zahvalna na tome što ga imam pored sebe - rekla je pevačica i dodala:

- Moram da proslavim prsten kako dolikuje, pa ću onda natenane da razmišljam o burmi. Ne bismo imali problem sutra da se uzmemo na nekom ostrvu, ali idemo korak po korak. Nema sumnje da ćemo napraviti feštu kada dođe vreme za to i da će nam svadba trajati tri dana - završila je Milutinovićeva.

