OVAJ BOGATI BIZNISMEN JE PRIZNAO SINA MIRJANE ANTONOVIĆ! Progovorio o porodičnim odnosima i otkrio zašto je DEVIN PROMENIO IME!

Bivša ljubavnica Miroslava Ilića, Mirjana Antonović godinama ne odustaje od odluke da dokaže da je pevač biološki otac njenog sina Devina.

foto: Privatna Arhiva

Pevač za sve ove godine nije želeo da prihvati Devina, te se godinama sudi sa njima. Mirjanin bivšu suprug Daniel Antonović priznao je njenog naslednika, a Ilić je jednom prilikom govorio o tome.

− Toj gospođi sam poručio da njen sin ima jednog oca, a to je onaj koji ga je priznao i koji se u dokumentima vodi kao njegov otac. Ali, ako ona želi da mu taj čovek više ne bude otac nego da to budem ja, mora prvo da poništi očinstvo tog gospodina - rekao je on.

Inače, Danijel Antonović je bogati biznismen i bavi se prodajom luksuznog krzna. Mirjana je neposredno po dolasku u Ameriku, radila kao model, odnosno zaštitno lice te firme. Brzo se između nje i Danijela rodila ljubav, a zatim su ušli u brak u kome su dobili ćerku Dijanu.

Brak nije bio srećan, a Mirjana je kasnije pričala da je njen suprug bio posesivan.

− Ja sam za njega bila predmet koji nije mogao da pusti − opisivala je njihov odnos.

foto: Printscreen Facebook

Dok je vođena brakorazvodna parnica upoznala je Miroslava Ilića i rodila sina Devina, kome je prvo namenila ime Kristijan.

− Kada je Devin napunio šest godina i trebalo da krene u školu, a Miroslav se nije javljao, Mirjana me je zamolila da Devinu dam prezime, da bude isto kao ono koje nosi njegova sestra, tako da dete ima manje problema u školi. Ona je bila zadužena za finansijske obaveze oko Devina i njegovo izdržavanje. Pristao sam. Advokat je brzo predao papire i Kristijan je postao Devin u šestoj godini. Od početka sam bio u toku sa svim dešavanjima u vezi sa tužbom i utvrđivanjem očinstva – govorio je Danijel Antonović, koji je i danas blizak sa Devinom, ali i sa Mirjanom. Ipak, za razliku od njih bogati biznismen se ne eksponira u medijima, a nema ni profil na društvenim mrežama.

- Moramo da razjasnimo da sam ja od Devinovog rođenja bio svestan da on nije moj biološki sin. Mirjana i ja smo prethodno godinama bili razdvojeni i nismo živeli zajedno, a bili smo u toku procedure razvoda. Nedugo posle Devinovog rođenja sam saznao da je njegov biološki otac Miroslav Ilić - istao je Danijel tada.

foto: Damir Dervišagić, ATA Images

