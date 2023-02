ZVEZDA GRANDA OTKRILA TAJNU VIKI MILJKOVIĆ! Nosila je nadimak po odevnom komadu, a evo sa kojim kolegom je IMALA AFERU (VIDEO)

Pevačica Aleksandra Tadić poznaznatija kao Cipka izjavila je za Kurir TV da se odrekla svog karakterističnog nadimka.

- Cipka je moj nadimak iz detinjstva i odnosi se na jedan slatki proizvod koji ne bih ovom prilikom da reklamiram. Sada sam već u zrelijim godinama i smatram da mi taj nadimak više ne pristaje. Takođe, ljudi su često izvrtali taj moj nadimak i zvali su me Čipka što me je dodatno nerviralo. Često su mi to i dobacivali na nastupima, pa je i to razlog zašto želim da budem Aleksandra Tadić - rekla je bivša Cipka.

O svom mentoru iz popularnog muzičkog takmičenja imala je samo reči hvale.

- Od malena sam sanjala da se pojavim na toj pozornici i da tako započnem karijeru. Za moju mentorku Viki Miljković mogu da kažem da je jako dobar čovek i da je jedna od retkih osoba na estradi koja je ostala prisebna i jednostavna.

Za naslove koje o sebi čita u medijima kaže da su neki istiniti, a neki ne, posebno oni koji je povezuju sa nekim kolegama.

- Ni sa jednim kolegom nisam bila u vezi, niti sa prijateljem. Nisam sklona tome da prijateljstva pretvaram u veze, tako da su ti naslovi ne prenose istinu - rekla je pevačica.

