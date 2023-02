"NISAM MOGAO NI DA PRIĐEM TELEVIZIJI!" Milanče Radosavljević otkriva zašto je dugo bio u anonimnosti ODMOGAO MU OMILJENI KOLEGA

Legndarni pevač narodne muzike, Milanče Radosavljević rekao je u emisiji Pusl Srbije da se na televiziji pojavljuje samo iz jednog razloga:

- Pojavljujem se da vide da sam živ - rekao je pevač u šali, a potom objasnio zašto se tokom karijere tako malo pojavljivao u medijima iako su njegove pesme veliki hitovi koje slušaju i pevaju sve generacije.

- Čovek mora da ima meru u svemu pa i u televizijskom pojavljivanju. Ja nisam imao tu lepotu za televiziju, nisam bio za sliku. Nisam bio ni simpatičan, bio sam malo drzak ovako -nastavio je pevač da se šali, a onda je rekao pravi razlog.

- Snimao sam za kuću koja se zvala diskos. Ti pevači nisu mogli da priđu na televizIju. Tada je bila jedna televizija i oni su puštali svoje ljude. Kad sam tražio pomoć od jednog svog omiljenog kolege, nije živ pa neću da mu pominjem ime on me je odbio. Ja molim jednom u životu i nikad više. Onda sam počeo sam da pravim pesme. To nije bilo toliko muzički ispravno, ali sam po duši pevao i zato me je narod prihvatio - rekao je Radosavljević.

On je istakao da mu je muzika sudbina, što se već pokazalo kada je jedan njegov rođak kada se rodio ostavio na kolevku novčanicu za koju su mu roditelji kasnije kupili harmoniku:

- Kao mali sam voleo da sviram. Kad sam se rodio jedan rođak je stavio 500 dinara na kolevku. Od toga su mi roditelji posle kupili harmoniku. Tako sam i se rodio i to mi je sudbina!

