DANIJELA VRANIĆ, ANA NIKOLIĆ I NIKOLINA PIŠEK BILE S ISTIM MOMKOM Biznismen fatalan po estradu, njoj posle RASKIDA zapretio TUŽBOM

Pevačice Danijela Vranić i Ana Nkolić, ali i voditeljka Nikolina Pišek bile su u vezi s istim momkom. Biznismen Matija Ćorković, svojevremeno je važio za glavnog dasu među poznatim ženama, često je bio u medijima, slikao se i davao intervjue, ali ga već godinama nema.

Na Instagramu ima samo nekoliko fotografija, i to sa raznih putovanja, a poslednju je objavio u julu 2022. godine.

Danijela Vranić je sa srpskim preduzetnikom, koji je imao stalnu adresu u Berlinu, gde je razvio biznis, raskinula 2006. godine. Kako su mediji pisali šest godina kasnije, oni su se slučajno sreli na jednom događaju i ponovo obnovili komunikaciju. Nisu se rastali skandalozno, već mirnim putem, baš kao što je raskinuo i sa Nikolinom, dok je sa Nikolićkom izbio haos i to oko pesme "Džukelo". Naime, tu numeru je kupio Ćorković i poklonio je tadašnjoj devojci.

- Tačno je da sam tu kompoziciju kupio od Bojana Vasića i poklonio je Ani. Pošto smo ubrzo potom raskinuli, pesma je ostala kod mene i kasnije me je Ana nazvala i zatražila da je uvrsti na novi album. Rekao sam joj da ću joj pesmu pokloniti, ali da zauzvrat javno to spomene, što nijednom nije učinila. Razmišljam da je u dogovoru s Bojanom tužim i zabranim izvođenje - izjavio je on tada za domaće medije.

S Nikolinom Pišek, biznismen je bio u vezi oko godinu i po dana. Bili su zanimljivi medijima, a paparaci su ih pratili u stopu. Voditeljka je otvoreno pričala o njihovom odnosu.

- Uspevamo, uprkos poteškoćama. Tip sam koji to može da podnese jer nisam sklona ljubomornim ispadima. Muškarcu verujem do trenutka kada shvatim da sam izneverena. Osim nedostatka zajedničkog vremena, problem u vezi na daljinu je u mnogim slučajevima i finansijske prirode. Ljudi odustaju zbog toga. Veze na daljinu su izuzetno skupe i teško ih je održavati. Koštaju putovanja, telefonski razgovori, vreme koje utrošite na partnera, a ne na posao. I u principu to možete podneti ukoliko ste novčano stabilni - pričala je Pišekova, koja je nakon raskida istakla da su se rastali mirnim putem i da će Matija na nju uvek moći da računa.

Ubrzo su medije te 2012. godine preplavile fotografije Ćorkovića s voditeljkom Biljanom Obradović. Pojavljivale su se vesti da je zapravo Pišekovu prevario s njenom koleginicom, ali je Biljana to demantovala i objasnila kako poznaje biznismena.

- Matijina sestra je moja najbolja drugarica, tako da se svi družimo kada smo zajedno u Beogradu. Igrom slučaja uvek izađu slike kada on raskine sa devojkom pa su tako o našoj romansi pisali i dok je on bio sa Anom Nikolić, a kasnije i sa Nikolinom Pišek. Sa obema sam u dobrim odnosima i uvek se srdačno pozdravimo. Sa Nikolinom smo Matija i ja čak i Novu godinu slavili zajedno, ali to tada nije bilo zanimljivo - rekla je ranije Biljana.

I Nikolina je tada potvrdila njenu priču.

- Biljanu dugo poznajem i uverena sam da tu nije bilo ničega dok smo Matija i ja bili zajedno.

