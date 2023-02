"JA SAM UŠLA ZBOG NJEGA, NE ZBOG MASNIH PARA" Kija žestoko potkačila Slobu i otkrila da joj smetaju poređenja sa Anom i Zvezdanom

Kristina Kija Kockar učestvovala je pre 6. godina u rijalitiju "Zadruga". Iako je prošlo dosta vremena od tada, gledaoci često upoređuju situacije iz rijalitija sa njenom tadašnjom.

Pevačica je istakla da njoj smetaju ta poređenja i da ona nije ta koja bi trebalo da priča o tome.

foto: Kurir Televizija

- Onaj koji je još u prvoj sezoni započeo takozvani trend, najkompetentniji je da napravi paralelu. Negde sam pročitala da on najviše poštuje "Pink", a mi ostali ne, ali dobro. Pošto se uvek odazove, volela bih da on sad kaže bar nešto jer samo ja sve ove godine govorim i objašnjavam. Svima bi bilo zanimljivo da ga čuju, ali to se sigurno neće desiti, a vrlo je elokventan i poznaje materiju - ispričala je Kija i dotakla se svog učešća u rijalitiju.

foto: prinstcreen Amidži sou

- Ja neke stvari nisam znala, odnosno skoro sam videla, da je Luna po mom ulasku rekla nešto u fazonu da bi me polomila, slomila mi glavu. Tako je neka rečenica bila. Ne daj Bože da sam to videla i čula tada. Mnoge stvari sam čula i saznala tek posle, kad je već bilo kasno. Meni su mnogo masni honorari nuđeni za naredne sezone, ali nisam ušla. Ja sam u rijaliti ušla zbog svog bivšeg supruga, a ne zbog masnih para - ispričala je Kija.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Kristina je kao i Ana javno doživela prevaru od tadašnjeg supruga Slobe Radanovića, koji ju je prevario sa Lunom Đogani.

Kurir.rs/Svet

Bonus video:

01:02 KIJA KOCKAR DONOSI MOĆNU PORUKU SA KOSOVA! Organizovala humanitarnu organizaciju, pa dobila blagoslov od sveštenika iz Gračanice!