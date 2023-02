ŠOK! ANINA DRUGARICA TVRDI: Htela da se ubije kad je umrla njihova beba! O ljubavnoj priči Ace Bulića i Ćurčićeve malo se ZNA

Ana Ćurčić, koja je u "Zadrugu" ušla kako bi se pred milionima gledalaca obračunala sa bivšim partnerom Zvezdanom Slavnićem, koji ju je u rijalitiju prevario sa Anđelom Đuričić, pokušala je sebi da oduzme život kada su joj saopštili da joj je prvo dete umrlo.

Bivša snajka košarkaške legende Zorana Moke Slavnića teško se nosila sa tragedijom, tvrdi za Kurir njena drugarica iz osnovne škole, čije su ime i prezime poznati redakciji.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Osetljiva je tema da bih se ja predstavljala ljudima, ali videla sam da je i Ana pričala o najtežem trenutnu u svom životu. Nas dve smo išle u isti razred. Bile smo bliske do te tragedije. Bila je prirodno lepa, mršava, s velikim prirodnim grudima. Kad se upoznala sa Bulićem, njen život se promenio. Ne mogu da vam opišem kolika je to ljubav bila. Sećam se kako je zbog njega bežala sa časova, a on bi je čekao ispred škole. Voleli su se i svi su mislili da će sa njim da ostane do kraja života. Njena i Bulićeva ljubav bila je baš jaka. Kad je saznala da je trudna sa njim, sreći nije bilo kraja. Koliko se sećam, beba se rodila u osmom mesecu i preminula je nedelju dana posle rođenja. To ju je ubilo. Kad su joj saopštili najgore vesti, htela je sebi da naudi. Vrištala je i skakala. Bulić nije mogao da je smiri i uplašio se da sebi ne oduzme život, pa se nije odvajao od nje danima. Bilo je užasno - seća se Ćurčićkina drugarica.

foto: M.M./ATAImages, Dragan Kadić, screenshot

Ana se Matoroj požalila da joj je beba možda ukradena:

- Meni je prvo dete umrlo. Rodila sam devojčicu, živela je osam dana, zvala se Aleksandra. Sa mojim prvim momkom, koji je moja velika ljubav. Imala sam 19 godina. To je bilo dete iz ljubavi, hteli smo da se venčamo. Rodila sam živu, zdravu, pravu devojčicu, a posle osam dana je umrla. Pored toga, najveća bol mi je što mi nikada nismo dobili papir ni da je živorođena, da je umrla, nisu nam dali da je sahranimo. Tako da postoji sumnja da je ona možda živa. On mi je mnogo pomogao, rastali smo se u velikoj ljubavi. Hteli smo da imamo opštinsko venčanje, ali je moj kum poginuo. Ta priča nam se nije dala nikako - objasnila je ona. Nakon te tragedije Aca i Ana su se rastali. Svako je krenuo svojim putem i osnovao svoju porodicu.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić, Instagram

Ljiljana Stanišić

01:39 RAZVOD SA AMIDŽIĆEM MI JE BILA SMRT BEZ UMIRANJA! Manekenka otvorila dušu, a potom otkrila KAKAV ODNOS SADA IMA SA OGNJENOM