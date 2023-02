ISTINA O HONORARU ANE ĆURČIĆ: Bruji se o 200.000 €, a kuma sad otkrila detalje! Evo šta se dešavalo noć PRED ULAZAK U RIJALITI

Otkako je Ana Ćurčić, bivša nevenčana supruga Zvezdana Slavnića, ušla u rijaliti Zadruga, spekuliše se o njenom honoraru. Pričalo se da je u Šimanovce ušla za 200.000 evra, a sad je kuma Milena Kačavenda progovorila o novcu.

- To nije ni meni rekla. Pred ulazak sam joj ja rekla: "Kumo, ako pobediš 100.000 evra ide meni". Onda je ona brže bolje počela da vrda i da priča kako i ne zna koliko će dobiti, sve je slagala, ali i to ćemo znati vrlo brzo - rekla je Milena u emisiji "Pretres".

A zatim je otkrila kako je izgledala Anina noć pred ulazak u rijaliti:

- Ona je bila potpuno luda, udarala je u zatvorena staklena vrata, saplitala se i sve joj je ispadalo. Ona je postala svesna da ulazi, tek tog poslednjeg dana. Ona je bila preplašena, bilo joj je samo bitno da sam ja tu. U momentu uopšte nije bila sigurna da li radi pravu stvar. Govorila mi je: "Ja ću dobiti infarkt". Ja sam joj bila podrška i stvarno sam mislila da treba da uđe, deca su bili kamen spoticanja, ali su je podržali. Deca sada trpe svašta nešto samim praćenjem rijalitija, a i time što njih ljudi opsedaju, a ona je želela da oni ostanu zaštićeni - rekla je Milena.

Voditelj je potom konstatovao da kumu mnogi očekuju u "Zadruzi", a ona je otkrila da li je pregovarala sa članovima produkcije o ulasku:

- Svašta sam čula, ali mene niko nije zvao u rijaliti, niti sam pregovarala o bilo čemu. S obzirom na to da ja sada pratim, mislim da mene zaista treba pustiti u rijaliti, da im srušim sneška. Ovo ću sada prvi put javno reći, pre nego što je Ana ušla u rijaliti, ja sam bila u Izraelu na hodočašću i donela sam brdo crvenih končića osveštanih na Isusovom grobu, to su bile neke specijalne liturgije. Jedan končić je ostao sačuvan. Podelile smo končić i sveštenici su rekli kada nekome vezuješ, da mu zamisliš želju. Ona je vezala meni i ja njoj. Zamolila sam je kad god joj je teško da se seti crvenog končića i da se seti da je ja gledam sa druge strane i da ne treba da brine za decu. Još nijednom nisam videla da je pogledala končić. Ja bih unutra ušla da je podsetim zbog čega je ušla i da njega (Zvezdana) pogledam u oči. Izbacili bi me drugi dan, treći bi me uhapsili - rekla je Anina kuma, a zatim je voditelj upitao za koliku sumu novca je spremna da uđe u Zadrugu:

- Ako je kuma uzela 200.000, ja bih ušla za pola miliona. Neću valjda ja tamo da se za džabe blamiram. Ne primam dinare, isključivo strana valuta - rekla je Milena kroz osmeh.

