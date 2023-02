ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Nadobudnu probio narko-bos, Pepeljugu ostavio oženjeni biznismen!

Zdravo, dragi moji, toliko tračeva sam dobila od svojih izvora da moram odmah da vam ih saopštim.

Vidim da je Nadobudna uspela da se probije i da je postala zvezda, što nije čudno u njenom slučaju jer je gazila preko mrtvih do tog cilja. Sećam se kad me jedan kolega molio da nešto napišemo o njoj, to je bilo pre samo pet godina. Tada je boravila u Švajcarskoj, bila je konkubina narko-bosa, a to znači da je svašta morala da radi i podnese. Igrala je oko stolova i vucarala se sa svima koji su hteli da joj plate, ali gazda joj je garantovao pomoć u probijanju na estradi ako se dobro pokaže. I tako je i bilo. Zahvaljujući parama i uticaju tog narko-bosa, Nadobudna je danas zvezda, iako nema potencijal za to. Videćemo koliko će trajati njeno vreme.

Vidim da se Dama iz kokošinjca konačno smirila, a imala je buran život. Dok je pila alkohol kao nenormalna, radila je sve i svašta, nije birala muškarce i, umesto po pevanju, bila je poznata po tome. Neko vreme je bila u šemi sa ocem svog kolege koji joj je svašta radio. Jednom joj je sipao neku drogu u alkohol i doveo svoje društvo koji su to veče seksualno opštili s njom, pa je Dama posle to svima pričala i žalila se kako je zloupotrebljena. A onda joj je zaprećeno da zaćuti ili će tata da objavi porno-snimak tih orgija i tako se Dama smirila.

Ako ste mislili da je Beograđanka našla pravog i da se konačno skrasila, varate se. Njen izabranik je doskoro bio na odvikavanju od narkotika u jednoj klinici kod Beograda jer je okoreli narkoman i sve više tone u taj porok. Pre nešto više od dva meseca je izašao s lečenja i neko vreme se dobro držao, ali javljaju mi moji insajderi da je poklekao. Pre neko veče Beograđanka je imala frku s njim jer je bio drogiran i opet su se svađali na krv i nož. Ko zna kako će to između njih da se završi.

Pepeljugu je ostavio bogati biznismen, s kojim je bila otkako se razvela. Naravno da nije hteo da ostavi ženu zbog nje, iako joj je to obećao na početku. Ona je sad utučena i zato je neko vreme nigde nije bilo, ali nije joj prvi put da je ostavlja oženjeni čovek. Kad je bila mlada, redovno se vucarala za zauzetim muškarcima, svi se sećaju njene afere sa oženjenim kolegom kad ju je njegova žena javno molila da raskine s njim. Tužna priča. Toliko za dana, čitamo se i sledeće nedelje.

