BEZ MILOSTI URNISALA NASTUP TRUDNE RIJANE Zorana Jovanović šokirala javnost, obrušila se na pevačicu i osula paljbu "MRTVO PUVALO"

Modna Blogerka Zorana Jovanović Zorannah, žestoko je na svom TikToku isprozivala pevačicu Rijanu nakon njenog nastupa na SuberBowl-u.

foto: Printskrin Youtube

Naime, Zorana je, šminkajući se, prokomentarisala trenutno najaktuelniju temu na svetu, a to je nastup pevačice na pomenutom takmičenju.

foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

- Njena energija, energija mrtvog puvala, ne znam zašto nije đuskala, mozda zato što je trudna, a možda je i u fazonu, boli me du*e, nisam dovoljno plaćena. Cela prva trudnoća go stomak i rese, a sada objavljuje da je trudna zakopčana do grla, ni ne vidi se da je trudna - rekla je Zorana i dodala:

foto: Pritnscreen/Youtube

- Prva je takođe koja nije imala gosta, možda zato što je u drugom stanju. Kapiram, ne možes se trudna vrteti oko šipke. Nemojte me shvatito pogrešno, nastup je bio kul, ali je energija mrtvog puvala, prosto i jednostavno - rekla je Zorana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

00:06 ZORANNAH SE SKINULA U KUPAĆI, ZAPALILA MAJAMI! Blogerka se snimala na plaži, sve oči uprte u njeno TELO!