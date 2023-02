"JA SAM LOPOV, VOLIM DA ĆORNEM"! Kristijan Golubović priznao da krade jer je u MOGUĆNOSTI, evo šta mu je PSIHIJATAR rekao

Ljubav Kristijana Golubovića i Kristine Spalević planula je u Zadruzi 4, a krajem prošle godine na svet je došao i sin Konstantin Kosta junior, a nevenčani par na Dan zaljubljenih progovorili su o svojoj vezi, navikama i o tome koliko ih je i da li ih je naslednik promenio.

Imali smo velike borbe oko veze i ljubavi, jer mi je uvek bilo bitno ko je i šta je devojka s kojom sam. Prvi put u životu nisam gledao na to i rodila se prava emocija. Njena energija me je očarala i kao da me je vratila u mladost. Tada sam opet pustio i kosicu - seća se Kristijan dok se Kristina nadovezuje: Otkako je detence došlo, oboje imamo momente jake nervoze i depresije. Za razliku od njega, nisam razmišljala o prošlosti nego o sadašnjosti. Spojili smo se na Zadrugoviziji iz nekog druženja. Pala sam na njegov šarm. Od njegove prošlosti nisam imala strah, ali brinem da zbog plahovitosti ne napravi neki problem kada mu neko nešto ružno kaže ili prokomentariše mene ili decu.

foto: Printscreen Amidži šou

Iskreno i bez dlake jeziku, jedan od žesto momaka devedeseti godina prošlog veka priznaje da nije u potpunosti raskrstio sa starim navikama, ali i da je za svoj problem pomoć potražio i od psihologa.

foto: Printscreen

- Volim poneki put da ćornem nešto. Ja ukradem ne zato što sam jadan i bedan pa mi to treba, već zato što sam u mogućnosti da nešto uzmem i smatram da je to vredno u tom trenutku. Ne mogu da objasnim tek tako. Išao sam psihologu, koji mi je rekao da imam razvijene negativne veštine i da meni to dolazi po difoltu. Maznuo sam, recimo, neki privezak i poklonio ga Kristini - kaže Kristijan, dok njegova lepša polovina priznaje da joj zbog toga nije svejedno.

- Često se istripujem da će da nas hapse na ulici, ali recimo, za onaj parfem stvarno nije tačno da ga je ukrao.

foto: Printscreen

Kristijan opisuje i situaciju u kojoj je za Kristinu ukrao privezak. - Ona mene pita pa ti si platio narukvicu koja košta 56.000 dinara, a ukrao si privezak od 5.000 da mi pokloniš? Šta ćeš ako izađe u novinama? Ja kažem - neka izađe, pa ja sam lopov!

Nevenčani par priznaje da uprkos godinama održavaju strast i da nemaju nikakvih problema kada je spavaća soba u pitanju. - Strast među nama nije izgubljena. Ja vičem da sam star, a ona govori da nisam - objašnjava Kristijan, dok je Kristina dobacila: U mom slučaju važi da bez starca nema udarca.

Par tvrdi da je razlika u godinama među njima neprimetna jer su mladog duha.

- Mi uopšte ne mislimo da je među nama velika razlika u godinama. Mi se svađamo oko banalnih stvari. Tada padnu uvrede, ali posle pola sata je sve u redu - objašnjava bivši robijaš.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Šašavi smo i kod kuće stalno pravimo neke inovacije. Kompatibilni smo i u krevetu, dovoljno je da se pogledamo. Jedno drugom tokom s*ksa govorimo iste stvari. U seksu smo radoznali i ja volim da kažem da smo kao dva majmunčića. Kod nas je važno mesto i volimo vratolomije.

Par najavljuje i svadbeno veselje i zasad imaju dva scenarija za žurku. - Naša ideja je bila da se venčamo u Zadruzi, produkcija je pristala na to. Pregovaramo i dalje jer bismo voleli da nešto što je tamo rođeno tamo bude i ovekovečeno. Planiramo da bude 13. maja, kada nam je godišnjica. Ako ne napravimo aranžman s Pinkom, planiramo da odemo na Bali i tamo se venčamo.

kurir.rs/alo

Bonus video:

02:29 DA LI JE KRISTIJAN GOLUBOVIĆ SUDELOVAO UNIŠTAVANJU LOKALA BAKE PRASETA?! Otkrio koje je poruke dobijao, pa je upozorio JUTJUBERA!