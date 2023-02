"GLEDAJU NAS SA ČUĐENJEM" Marko i Luna zbog snimanja doživljavaju neprijatnosti: Izađite iz devedesetih, nama je Jutjub posao

Rijaliti supružnici Marko Miljković i Luna Đogani progovorili su o poslu i kakve neprijatne situacije su doživljavali zbog istog.

Marko Miljković je iskreno progovorio o voditeljskom angažmanu u "Zvezdama Granda".

- Nisam ponosan. Ja nisam bio za takav vid posla, za voditeljski posao. Bio sam nezreli klinac, previše su me ugurali tamo, idi radi. Nekako sam na silu, ne mogu da kažem.. Pristao sam da radim ali se nisam trudio. Nisam ponosan kakao sam vodio, otvoreno da kažem - kazao je Marko.

Mladi roditelji progovorili su o ponovnom ulasku u rijaliti.

- Rijaliti ne, naš jutjub kanal je naš mali rijaliti. Definitivno ne - složili su se oboje.

Potom je par otkrio kako ih ljudi gledaju na ulici i da li ima neprijatnih pogleda.

- Gledaju uvek, uvek mora da se pomene ta "Zadruga", imaju prava. Bacaju ljudi poglede uvek, ima oduševljenja a ima i onog šta, ko su ovi. Kada treba da snimam samu sebe napolju, to su takvi pogledi kao da sam skinula gola. To me tako nervira, neprijatno mi bude. Danas postoji toliko postoji jutjubera, tiktokera, kao što je ovom dečku posao u kafiću, tako je nama posao da se snimamo. Gledaju nas sa nekim čuđenjem - rekla je Luna.

- To je budućnost ljudi prihvatite se toga, izađite iz devetesetih. Ja sam radio i kao konobar, to je bila ozbiljna škola - zaključio je Marko za "Novu".

